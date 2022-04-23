Одесу атакували окупанти з літаків Ту-95: багато жертв і поранених українців

Глава Офісу президента повідомив, що через обстріл Одеси 5 убитих і 18 поранених.
В результаті сьогоднішнього ракетного удару по Одесі пошкоджено військовий об'єкт та два житлових будинки. Атака відбувалася з літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря.
Як повідомляє Одеська міська рада, сили протиповітряної оборони оперативного командування "Південь" відбивали ракетну атаку російських окупантів. Крилаті ракети типу Х555 або Х101 були запущені літаками Ту-95 з Каспійського моря. ППО вдалося збити дві з них, а також два ворожих безпілотника. Останні коригували обстріл міста.
"На жаль, дві ракети вразили військовий об'єкт і два житлових будинки", - додали в міськраді.
В ОК "Південь" допускають можливість нових ракетних ударів по Одесі. Жителів просять не знімати місця попадання ракет протягом трьох годин.
"Наші найгірші прогнози виправдалися. Сьогодні черговий приліт. Є у нас постраждалі і загиблі. В даний час вся інформація уточнюється", - сказав спікер Одеської міськради Сергій Братчук в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
Загиблі та поранені в Одесі
Глава Офісу президента повідомив, що через обстріл Одеси 5 убитих і 18 поранених. Серед убитих - тримісячна дитина.
"Інформація проміжна. Не виключено, що кількість жертв буде більше", - зазначив глава ОП.
Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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