Одесу атакували окупанти з літаків Ту-95: багато жертв і поранених українців

Ракета / УНІАН

В результаті сьогоднішнього ракетного удару по Одесі пошкоджено військовий об'єкт та два житлових будинки. Атака відбувалася з літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря.

Як повідомляє Одеська міська рада, сили протиповітряної оборони оперативного командування "Південь" відбивали ракетну атаку російських окупантів. Крилаті ракети типу Х555 або Х101 були запущені літаками Ту-95 з Каспійського моря. ППО вдалося збити дві з них, а також два ворожих безпілотника. Останні коригували обстріл міста.

"На жаль, дві ракети вразили військовий об'єкт і два житлових будинки", - додали в міськраді.

В ОК "Південь" допускають можливість нових ракетних ударів по Одесі. Жителів просять не знімати місця попадання ракет протягом трьох годин.

"Наші найгірші прогнози виправдалися. Сьогодні черговий приліт. Є у нас постраждалі і загиблі. В даний час вся інформація уточнюється", - сказав спікер Одеської міськради Сергій Братчук в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Загиблі та поранені в Одесі

Глава Офісу президента повідомив, що через обстріл Одеси 5 убитих і 18 поранених. Серед убитих - тримісячна дитина.

"Інформація проміжна. Не виключено, що кількість жертв буде більше", - зазначив глава ОП.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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