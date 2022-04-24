УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Хочеться кричати": в Одесі російська ракета вбила молоду дівчину і її 3-річну дочку

24 квітня 2022, 06:40

Валерії було 27 років.

false
В Одесі російська ракета вбила молоду дівчину і її 3-річну дочку / facebook.com/yury.glodan.7

Жертвами ракетного удару по Одесі, який стався 23 квітня, стали 8 осіб. Серед них молода мама Валерія Глодан і її тримісячна дочка. Разом з нею загинула і мати жінки.

Валерії було 27 років. Вона вивчала журналістику в Одеському університеті імені Мечникова. Працювала бренд-менеджером і піарницею.

"Рідні мої, Царство Небесне! Ви в наших серцях!", — написав чоловік Валерії Юрій в Facebook після їх смерті.

false
facebook.com/yury.glodan.7
false
facebook.com/yury.glodan.7

Друзі та рідні загиблої тепло відгукуються про неї на сторінках у соціальних мережах. Українці залишили багато співчутливих коментарів.

"Світла пам'ять. Неймовірне горе сьогодні прийшло в Одесу", "У мене немає слів, щоб висловити всі свої співчуття, але молюся. Моє серце зараз з вами", "Це страшний біль. Це жах. Немає слів і порад.... Хочеться кричати", - писали українці в мережі.

Нагадаємо в результаті ракетного удару по Одесі пошкоджено військовий об'єкт і два житлових будинки. Атака відбувалася з літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря.

Сили протиповітряної оборони оперативного командування" Південь " відбивали ракетну атаку російських окупантів. Крилаті ракети типу Х555 або Х101 були запущені літаками Ту-95 з Каспійського моря. ППО вдалося збити дві з них, а також два ворожих безпілотники.

Читайте також:

viber
війна в Україні новини Одеси
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 22 квітня 2022: Левам – удача в грошах, Скорпіонам - розчаруванняГороскоп на сьогодні, 22 квітня 2022: Левам – удача в грошах, Скорпіонам - розчарування Прикмети на 23 квітня: що не можна робити у Велику суботу і як уберегтися від бідиПрикмети на 23 квітня: що не можна робити у Велику суботу і як уберегтися від біди Привітання з Великоднем: душевні картинки і листівки до світлого святаПривітання з Великоднем: душевні картинки і листівки до світлого свята "По-людськи поховати було неможливо": Наталія Могилевська втратила в Маріуполі члена сім'ї"По-людськи поховати було неможливо": Наталія Могилевська втратила в Маріуполі члена сім'ї Супер популярний російський артист вирішив допомагати українським біженцямСупер популярний російський артист вирішив допомагати українським біженцям
Підтримайте Главред

Останні новини

07:07

Дістане авіація і Точки-У: Арестович оцінив можливість вдарити по Кримському мосту

06:40

"Хочеться кричати": в Одесі російська ракета вбила молоду дівчину і її 3-річну дочку

06:29

Жест відчаю Москви, або Що стоїть за листом німців про капітуляцію УкраїниПогляд

05:00

ЗСУ від Харкова до Херсона можуть завдати удару по армії РФ - на ворога очікує операція "Цитадель"Відео

04:30

Росія погрожує хімічною зброєю в Одесі та звинувачує Україну

Реклама
04:10

Україну атакують грози і небезпечне явище після ВеликодняВідео

03:37

Військовий експерт пояснив, чому хвиля наступу окупантів може затягнутися

03:07

Ольга Сумська напророчила Україні перемогу: актриса побачила беззаперечний знак

02:35

"Прогнози не дуже хороші": на Зеленського готують замах, таролог назвала терміни

02:03

Привітання з Великоднем: душевні картинки і листівки до світлого свята

01:37

Буде як в СРСР і Північній Кореї: економіст описав майбутнє росіян після оголошення дефолту

01:04

Великдень 2022: онлайнтрансляція богослужінь з храмів УкраїниВідео

00:51

Прикмети на 24 квітня: що не можна робити на Великдень і як не потрапити в бідуВідео

00:29

Зеленський поспілкувався з Джонсоном про гарантії безпеки та Росію

00:28

Росія випустила по Україні більшу частину свого ракетного арсеналу - ЗеленськийВідео

00:08

Окупанти мають намір провести колони українських військовополонених на параді 9 травня - АрестовичВідео

00:05

"Бояться навіть мертвих": орки знищили одне з кладовищ в Одесі

23 квітня, субота
23:43

"Хлопець вийшов в магазин і залишився без сім'ї": моторошні подробиці ракетного удару по ОдесіВідео

23:22

Вибирайте просту їжу: як слід харчуватися в умовах війни

23:11

Війна в Україні це помста Путіна і чинів КДБ за тиху смерть імперії СРСР - The Economist

Реклама
22:47

"Для мене Одеса - це мій батько": рашисти розбомбили Одесу на річницю тата батька Слави Камінської

22:37

Як залучити гроші на Великдень: прості прикмети, які повинен зробити кожен 24 квітняВідео

22:27

"Ми адекватні люди": Зеленський висловився щодо можливості застосування ядерної зброї

22:18

Президент Зеленський розповів, що б сказав Путіну при зустрічіВідео

21:57

Пресконференція Володимира Зеленського в метро: важливі заяви президентаВідео

21:56

Поки війна не закінчиться, нікуди з України не поїду - ЗеленськийВідео

21:44

Чи може статися новий Маріуполь в Одесі: відповідь Зеленського

21:30

Зеленський зізнався, чи можлива зараз військова деблокада МаріуполяВідео

21:19

Зеленський назвав головні питання переговорів з РФВідео

21:15

В України немає іншого виходу, окрім як стати однією з найміцніших держав у Європі - Зеленський

20:50

Зеленський жорстко відповів на ракетний обстріл Одеси і заявив про нові жертвиВідео

20:36

Українські військові захопили ГАЗ Тигр із німецькими деталями

20:34

"Я не боюся зустрічі з Путіним": Зеленський розповів, чи побоюється побачитися з російським диктатором

20:13

Україна вийде з будь-яких переговорів: Зеленський поставив жорстку умову РФВідео

20:04

"Вдерлися і принизили": Олександра Зарицька розповіла, як стала жертвою рашистівВідео

19:59

Зеленський висловився щодо причин війни Росії проти УкраїниВідео

19:52

Зрадив Україну і був знищений в Маріуполі: зрадник з Донецька вже ніколи не повернеться додомуВідео

19:49

Образи не прощають: названі самі мстиві знаки зодіаку

19:39

Гарантії безпеки: як Штати знову можуть підсунути Україні "фількіну грамоту"Погляд

19:22

У Німеччині мають вирішити, чи постачати важке озброєння в УкраїнуВідео

Реклама
19:21

Ракетний удар по Одесі: з'явилися нові моторошні подробиціВідео

19:18

Німеччина і Франція обходили заборону на продаж зброї Москві - The Telegraph

18:58

РФ кидає в бій резерви: окупанти готують штурм Сєвєродонецька та оточують угруповання ЗСУВідео

18:53

Гороскоп для Тельців на травень 2022: таємний роман, прибуток і тимчасовий переїзд в далекі країни

18:38

День матері в Україні 2022: дата, традиції свята і душевні привітання

18:35

Окупантів вибивають з Харківщини: у британській розвідці показали карту бойових дійВідео

18:25

"Ховатися - це щохвилинне Приниження": Олена Зеленська розповіла, за що особливо зла на росіян

18:18

У Маріуполі окупанти зірвали евакуацію і насильно вивезли людейВідео

18:16

Росія "скасувала" 9 травня: чому росіянам недовго залишилось до газових камерПогляд

17:59

"Вдома чекали діти": жінка розповіла, як її по-звірячому ґвалтували окупанти в РубіжномуВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти