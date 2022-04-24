"Хочеться кричати": в Одесі російська ракета вбила молоду дівчину і її 3-річну дочку

В Одесі російська ракета вбила молоду дівчину і її 3-річну дочку / facebook.com/yury.glodan.7

Жертвами ракетного удару по Одесі, який стався 23 квітня, стали 8 осіб. Серед них молода мама Валерія Глодан і її тримісячна дочка. Разом з нею загинула і мати жінки.

Валерії було 27 років. Вона вивчала журналістику в Одеському університеті імені Мечникова. Працювала бренд-менеджером і піарницею.

"Рідні мої, Царство Небесне! Ви в наших серцях!", — написав чоловік Валерії Юрій в Facebook після їх смерті.

facebook.com/yury.glodan.7

facebook.com/yury.glodan.7

Друзі та рідні загиблої тепло відгукуються про неї на сторінках у соціальних мережах. Українці залишили багато співчутливих коментарів.

"Світла пам'ять. Неймовірне горе сьогодні прийшло в Одесу", "У мене немає слів, щоб висловити всі свої співчуття, але молюся. Моє серце зараз з вами", "Це страшний біль. Це жах. Немає слів і порад.... Хочеться кричати", - писали українці в мережі.

Нагадаємо в результаті ракетного удару по Одесі пошкоджено військовий об'єкт і два житлових будинки. Атака відбувалася з літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря.

Сили протиповітряної оборони оперативного командування" Південь " відбивали ракетну атаку російських окупантів. Крилаті ракети типу Х555 або Х101 були запущені літаками Ту-95 з Каспійського моря. ППО вдалося збити дві з них, а також два ворожих безпілотники.

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