Ви дізнаєтеся:
- Чому радіють росіяни
- Що сталося з Вітасом
Шанувальники жорстко висміяли колись популярного в терористичній Росії співака Вітаса, який також як і багато росіян підтримує криваве вторгнення Путіна в Україну.
Зокрема, як пишуть пропагандистські ЗМІ, співака, який будує зараз свою кар'єру в Китаї, висміяли за зайву вагу. "Наче розбудили, і він не зрозумів, де він", "Був багет - став батон", - потішаються співвітчизники над 45-річним Вітасом.
Місяцями раніше, Вітаса вже піднімали насміх за його пом'ятий і неохайний зовнішній вигляд.
Тоді кулуарами російського шоу-бізнесу навіть поповзли чутки про те, що Вітас звернувся до клініки скандального російського хірурга, який пришивав філе до в'ялої п'ятої точки путініста Кіркорова.
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Зазначимо, раніше Главред писав про те, що путініст Володимир Пресняков розповів, як ставиться до свого сина Микити, який у нього народився у шлюбі з Христиною Орбакайте. У коментарі для пропагандистських росЗМІ, Пресняков розповів, що продовжує спілкування з сином і хоче, щоб у нього все вийшло.
Раніше путініст Кіркоров зганьбився перед дочкою Ані Лорак на вечірці, присвяченій Дню народження дівчинки. Філіп був запрошений на свято, оскільки є хрещеним Софії.
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Хто такий Вітас
Співак Вітас - російський естрадний співак, автор пісень, актор. Здобув популярність виконанням музичних творів у різних жанрах фальцетом. Найвідоміші пісні в його виконанні - "Опера № 2" і "Сьомий елемент".
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