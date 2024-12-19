Тепер у мережі з'явився новий "герой", який колись співав.

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Співак Вітас "радує шанувальників" / Колаж Главред, фото Instagram/vitasroom

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Чому радіють росіяни

Що сталося з Вітасом

Шанувальники жорстко висміяли колись популярного в терористичній Росії співака Вітаса, який також як і багато росіян підтримує криваве вторгнення Путіна в Україну.

Зокрема, як пишуть пропагандистські ЗМІ, співака, який будує зараз свою кар'єру в Китаї, висміяли за зайву вагу. "Наче розбудили, і він не зрозумів, де він", "Був багет - став батон", - потішаються співвітчизники над 45-річним Вітасом.

відео дня

Співак Вітас роздобрів / Скриншот відео

Місяцями раніше, Вітаса вже піднімали насміх за його пом'ятий і неохайний зовнішній вигляд.

Тоді кулуарами російського шоу-бізнесу навіть поповзли чутки про те, що Вітас звернувся до клініки скандального російського хірурга, який пришивав філе до в'ялої п'ятої точки путініста Кіркорова.

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Зазначимо, раніше Главред писав про те, що путініст Володимир Пресняков розповів, як ставиться до свого сина Микити, який у нього народився у шлюбі з Христиною Орбакайте. У коментарі для пропагандистських росЗМІ, Пресняков розповів, що продовжує спілкування з сином і хоче, щоб у нього все вийшло.

Раніше путініст Кіркоров зганьбився перед дочкою Ані Лорак на вечірці, присвяченій Дню народження дівчинки. Філіп був запрошений на свято, оскільки є хрещеним Софії.

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Хто такий Вітас Співак Вітас - російський естрадний співак, автор пісень, актор. Здобув популярність виконанням музичних творів у різних жанрах фальцетом. Найвідоміші пісні в його виконанні - "Опера № 2" і "Сьомий елемент".

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