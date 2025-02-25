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"Комплексні заходи": російський співак Shaman отримав підозру від СБУ

Віталій Кірсанов
25 лютого 2025, 15:20
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Лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності Ярослава Дронова.
Шаман
Shaman / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, instagram.com/shaman.me

Коротко:

  • Shaman входить до кола підконтрольних Кремлю естрадних виконавців
  • Співак був на тимчасово захопленій частині території лівобережжя Херсонщини

Російському співаку Ярославу Дронову (псевдонім Shaman) заочно висунули підозру за публічну підтримку та пропаганду війни Росії проти України. Про це повідомила СБУ у вівторок, 25 лютого.

У спецслужбі нагадали, що Дронов входить до кола підконтрольних Кремлю естрадних виконавців. Він регулярно виступає на концертах і масових акціях, спрямованих на підтримку Володимира Путіна та окупаційних угруповань РФ.

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"Задокументовано, що наприкінці 2022 року фігурант записав відеозвернення, в якому героїзував представників збройних формувань Росії, що воюють проти України, а також визнав правомірною збройну агресію РФ проти України, розпочату 2014 року", - йдеться в повідомленні.

Також у лютому 2023 року співак перебував на тимчасово захопленій частині території лівобережжя Херсонщини. Там він виступав на замовному концерті на підтримку Кремля.

Лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності Ярослава Дронова.

На підставі зібраних доказів слідчі заочно повідомили йому про підозру за статтею про заперечення тимчасової окупації частини території України, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році, а також глорифікацію представників збройних формувань РФ, вчинені повторно з використанням ЗМІ України (ч.3 ст.3).

"Наразі тривають комплексні заходи щодо притягнення пропагандиста рашизму до відповідальності", - додали в СБУ.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, утікач Олег Винник заявив, що він справжній патріот України і пообіцяв передати частину коштів з проданих квитків на допомогу ЗСУ. Таку заяву він зробив під час концерту в Празі, на якому виконував пісні російською мовою.

А також зрадниця України Ані Лорак знайшла собі нового фаворита і записала з ним нову пісню. Також співачка запевняє, що їхня нова композиція зможе допомагати людям.

Дружина відомого українського ведучого Дмитра Комарова - українська модель і ведуча Олександра Кучеренко заінтригувала шанувальників.

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Хто такий Shaman

Shaman - (справжнє ім'я - Ярослав Дронов) - російський співак, композитор і автор пісень. Заслужений артист Російської Федерації (2024).

Набув популярності 2022 року на тлі вторгнення Росії в Україну, виконавши пісні "Встанем", "Я русский" та інші композиції патріотичної тематики.

У дискографії має понад 30 синглів, найпопулярнішими з яких є "Встанем" і "Я русский".

За підтримку російського вторгнення в Україну перебуває під санкціями 27 країн Євросоюзу, України та Канади.

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