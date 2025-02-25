"Комплексні заходи": російський співак Shaman отримав підозру від СБУ

Лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності Ярослава Дронова.

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Shaman / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, instagram.com/shaman.me

Коротко:

Shaman входить до кола підконтрольних Кремлю естрадних виконавців

Співак був на тимчасово захопленій частині території лівобережжя Херсонщини

Російському співаку Ярославу Дронову (псевдонім Shaman) заочно висунули підозру за публічну підтримку та пропаганду війни Росії проти України. Про це повідомила СБУ у вівторок, 25 лютого.

У спецслужбі нагадали, що Дронов входить до кола підконтрольних Кремлю естрадних виконавців. Він регулярно виступає на концертах і масових акціях, спрямованих на підтримку Володимира Путіна та окупаційних угруповань РФ.

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"Задокументовано, що наприкінці 2022 року фігурант записав відеозвернення, в якому героїзував представників збройних формувань Росії, що воюють проти України, а також визнав правомірною збройну агресію РФ проти України, розпочату 2014 року", - йдеться в повідомленні.

Також у лютому 2023 року співак перебував на тимчасово захопленій частині території лівобережжя Херсонщини. Там він виступав на замовному концерті на підтримку Кремля.

Лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності Ярослава Дронова.

На підставі зібраних доказів слідчі заочно повідомили йому про підозру за статтею про заперечення тимчасової окупації частини території України, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році, а також глорифікацію представників збройних формувань РФ, вчинені повторно з використанням ЗМІ України (ч.3 ст.3).

"Наразі тривають комплексні заходи щодо притягнення пропагандиста рашизму до відповідальності", - додали в СБУ.

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Дружина відомого українського ведучого Дмитра Комарова - українська модель і ведуча Олександра Кучеренко заінтригувала шанувальників.

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Хто такий Shaman Shaman - (справжнє ім'я - Ярослав Дронов) - російський співак, композитор і автор пісень. Заслужений артист Російської Федерації (2024). Набув популярності 2022 року на тлі вторгнення Росії в Україну, виконавши пісні "Встанем", "Я русский" та інші композиції патріотичної тематики. У дискографії має понад 30 синглів, найпопулярнішими з яких є "Встанем" і "Я русский". За підтримку російського вторгнення в Україну перебуває під санкціями 27 країн Євросоюзу, України та Канади.

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