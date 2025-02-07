"Ти - мій": коханка Путіна клянчить уваги у російського співака

Російські знаменитості на тлі згасання інтересу до них, намагаються таким чином підігріти ще більший інтерес.

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Коханку Путіна запідозрили в романі / Колаж Главред, фото Стархіт

Ви дізнаєтеся:

Якими люб'язностями обмінялися путіністи

Що пообіцяв Шаман

Можлива коханка російського диктатора Путіна Катерина Мізуліна, заради якої, подейкують, він навіть кинув Аліну Кабаєву, виклянчує у російського співака-патріота Шамана крихти уваги.

Як пише пропагандистське видання Стархіт, коханка Путіна опублікувала спільне фото зі співаком, який підтримує війну в Україні, і залишила під ним коментар. "Ти мій", - лаконічно зазначила Мізуліна. "Ти моя", - таку відповідь дав їй 33-річний артист.

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Очевидно, що російські знаменитості на тлі згасання інтересу до них, намагаються таким чином підігріти ще більший інтерес до своїх персон.

Крім того, нещодавно ура-патріот Шаман дав інтерв'ю, в якому розповів, що його насправді пов'язує з Мізуліною. "Нас об'єднує любов до Росії. А про все інше дізнаєтеся 9 березня, - поділився путініст в інтерв'ю.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, Дмитро Медведєв у п'яному стані видав таємницю про особисте життя диктатора Путіна і натякнув, що і сам не проти стосунків з Катериною Мізуліною.

А також диктатора Володимира Путіна засмутило, що його ймовірна коханка Катерина Мізуліна відчуває проблеми через стосунки з ним. Російський диктатор вирішив порадувати її подарунками "на знак подяки за приємне спілкування, глибокі бесіди та взаєморозуміння".

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Хто така Катерина Мізуліна Катерина Мізуліна - голова Російської Ліги безпечного інтернету, її мати затята путіністка, яка пропагує антиукраїнські методички Кремля. Батько Мізуліної Михайло Мізулін - професор-філософ, один із провідних учених у Москві.

Мізуліна всіма силами намагається очистити інтернет-простір від критики Путіна і його диктаторських рішень, а також підтримує криваве вторгнення РФ в Україну.

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