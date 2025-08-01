Відомий співак публічно обізвав та принизив Віктора Павліка – що трапилося

Ви дізнаєтеся:
- Юрко Юрченко висловився про Віктора Павліка
- Що його в ньому розлютило
Український музикант і фронтмен гурту Yurcash Юрко Юрченко відписався від співака Віктора Павліка у Facebook, хоча товаришував із ним 32 роки.
Як поділився Юрко, йому не сподобалася лайка Павліка під публікацією пам'яті проросійського співака. Він вважає, що Павлік зберігає політичний нейтралітет, а це неприйнятно під час повномасштабної війни в Україні.
"Бути Народним Артистом України і водночас політичним бісексуалом у такі часи - неможливо і неприйнятно! Кожен повинен визначитися!", - зазначив Юрченко.
Артист уточнив, що знайомий із Павліком ще з 1993 року і разом із ним пройшов суворі 90-ті.
"У нього завжди можна було позичити 100 доларів. Він не відказував. Я повертав. Спасибі, Вітя! Це правда!" - додав музикант.
Але він вирішив ставитися до Павліка за принципами, а не триматися за спогади.
"Досить бути слизьким равликом-павликом!", - написав Юрченко.
Наприкінці публікації фронтмен ще звернувся і до українців.
"Або ти - наш! Або - пішов за Павліком! Видаляйте мене, якщо я вам заважаю!" - підсумував Юрко.
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Про персону: Віктор Павлік
Віктор Франкович Павлик - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".
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