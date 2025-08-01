Відомий співак публічно обізвав та принизив Віктора Павліка – що трапилося

Юрко Юрченко пояснив, що ж сталося.

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Віктор Павлік - скандал / колаж: Главред, фото: instagram.com, Віктор Павлік

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Юрко Юрченко висловився про Віктора Павліка

Що його в ньому розлютило

Український музикант і фронтмен гурту Yurcash Юрко Юрченко відписався від співака Віктора Павліка у Facebook, хоча товаришував із ним 32 роки.

Як поділився Юрко, йому не сподобалася лайка Павліка під публікацією пам'яті проросійського співака. Він вважає, що Павлік зберігає політичний нейтралітет, а це неприйнятно під час повномасштабної війни в Україні.

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"Бути Народним Артистом України і водночас політичним бісексуалом у такі часи - неможливо і неприйнятно! Кожен повинен визначитися!", - зазначив Юрченко.

Артист уточнив, що знайомий із Павліком ще з 1993 року і разом із ним пройшов суворі 90-ті.

"У нього завжди можна було позичити 100 доларів. Він не відказував. Я повертав. Спасибі, Вітя! Це правда!" - додав музикант.

Але він вирішив ставитися до Павліка за принципами, а не триматися за спогади.

Віктор Павлік / фото: instagram.com, Віктор Павлік

"Досить бути слизьким равликом-павликом!", - написав Юрченко.

Наприкінці публікації фронтмен ще звернувся і до українців.

"Або ти - наш! Або - пішов за Павліком! Видаляйте мене, якщо я вам заважаю!" - підсумував Юрко.

Віктор Павлік / інфографіка: Главред

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Про персону: Віктор Павлік Віктор Франкович Павлик - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".

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