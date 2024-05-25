Поліція затримала популярну американську співачку за наркотики

Влада Амстердама спробувала заарештувати американську виконавицю Нікі Мінаж за підозрою в зберіганні наркотиків.
У прямому ефірі, який був опублікований в Instagram, можна почути, як чиновник каже, що Мінаж хочуть взяти під варту за нібито "перевезення наркотиків", - що вона заперечує, пише Page Six.
"Я туди не піду. Мені потрібен адвокат", - заявила 41-річна Мінаж, перебуваючи, мабуть, в аеропорту.
Після невеликої перепалки видно, як вона сідає в поліцейську машину.
Потім вона занепокоїлася з приводу майбутнього виступу, і офіцер запевнив її, що її доставлять до відділку "якомога швидше".
Мінаж наразі перебуває у своєму світовому турне "Pink Friday 2". У неї заплановано виступ на суботній вечір у Манчестері, Англія. Поки незрозуміло, чи справді її затримали в поліцейській дільниці.
Поки незрозуміло, чим закінчиться історія співачки.
Хто така Нікі Мінаж
Нікі Мінаж - тринідадська співачка, реперка, авторка пісень та акторка. За даними Вікіпедії, помітив талант молодої дівчини Ліл Вейн, який, почувши мікстейпи Playtime Is Over, Sucka Free і Beam Me Up Scotty, уклав із нею контракт від імені свого лейблу Young Money Entertainment у серпні 2009 року.
Новини шоу-бізнесу - в Україні та світі
Нагадаємо, раніше співачка Дженніфер Лопес перервала розмову з репортером, який попросив її прокоментувати чутки про розлучення. "Ви знаєте краще", - відповіла вона з короткою посмішкою, згідно з відео, опублікованим в Instagram акаунтом El Gordo y la Flaca. Лопес була в прес-турі свого майбутнього фільму Netflix на тлі чуток про те, що вона й Аффлек прямують у Сплітсвілл.
Раніше також американська співачкаБрітні Спірс знову відверто розповіла про свої проблеми зі здоров'ям. 42-річна співачка заявила у видаленому пості в Instagram у середу, що хоче пробачити людей, які нібито завдали їй "серйозне ушкодження нервів", якого вона зазнає на правому боці тіла, настільки сильне, що вона "не може" навіть думати іноді".
Вас також може зацікавити:
- Популярна українська співачка вагітна від Олександра Пономарьова - ЗМІ
- Популярна українська співачка оголосила про третю вагітність
- Моторошно кричала: співачка з Ірландії шокувала своєю поведінкою на сцені Євробачення
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред