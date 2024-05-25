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Поліція затримала популярну американську співачку за наркотики

Олена Кюпелі
25 травня 2024, 23:15
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Популярна співачка скаржиться на поліцію Амстердама, яка затримала її.
Ники Минаж задержали в Амстердаме
Нікі Мінаж затримали в Амстердамі / Колаж Главред, фото Instagram/nickiminaj

Влада Амстердама спробувала заарештувати американську виконавицю Нікі Мінаж за підозрою в зберіганні наркотиків.

У прямому ефірі, який був опублікований в Instagram, можна почути, як чиновник каже, що Мінаж хочуть взяти під варту за нібито "перевезення наркотиків", - що вона заперечує, пише Page Six.

"Я туди не піду. Мені потрібен адвокат", - заявила 41-річна Мінаж, перебуваючи, мабуть, в аеропорту.

відео дня

Після невеликої перепалки видно, як вона сідає в поліцейську машину.

Потім вона занепокоїлася з приводу майбутнього виступу, і офіцер запевнив її, що її доставлять до відділку "якомога швидше".

Мінаж наразі перебуває у своєму світовому турне "Pink Friday 2". У неї заплановано виступ на суботній вечір у Манчестері, Англія. Поки незрозуміло, чи справді її затримали в поліцейській дільниці.

Нікі Мінаж затримали в аеропорту
Нікі Мінаж затримали в аеропорту / Скріншот Page Six

Поки незрозуміло, чим закінчиться історія співачки.

Хто така Нікі Мінаж

Нікі Мінаж - тринідадська співачка, реперка, авторка пісень та акторка. За даними Вікіпедії, помітив талант молодої дівчини Ліл Вейн, який, почувши мікстейпи Playtime Is Over, Sucka Free і Beam Me Up Scotty, уклав із нею контракт від імені свого лейблу Young Money Entertainment у серпні 2009 року.

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Нагадаємо, раніше співачка Дженніфер Лопес перервала розмову з репортером, який попросив її прокоментувати чутки про розлучення. "Ви знаєте краще", - відповіла вона з короткою посмішкою, згідно з відео, опублікованим в Instagram акаунтом El Gordo y la Flaca. Лопес була в прес-турі свого майбутнього фільму Netflix на тлі чуток про те, що вона й Аффлек прямують у Сплітсвілл.

Раніше також американська співачкаБрітні Спірс знову відверто розповіла про свої проблеми зі здоров'ям. 42-річна співачка заявила у видаленому пості в Instagram у середу, що хоче пробачити людей, які нібито завдали їй "серйозне ушкодження нервів", якого вона зазнає на правому боці тіла, настільки сильне, що вона "не може" навіть думати іноді".

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