"Гулянь мені вистачає": Козловський несподівано висловився щодо весілля

Співак не влаштовував пишного свята.

Віталій Козловський та Юлія Бакуменко з сином / колаж: Главред, фото: instagram.com, Юлія Бакуменко

Відомий український артист Віталій Козловський відверто розповів проекту "Наодинці з гламуром" про своє весілля з Юлією Бакуменко. Пара перебуває в офіційному шлюбі вже 2 роки, але так і не влаштувала пишного свята.

За словами співака, війна скоригувала всі плани — закохані просто не відчували доречності свята в такій неспокійній обстановці. Але Козловський не виключає, що радісний привід з'явиться в майбутньому.

Віталій Козловський з дружиною та сином

"У нас і весілля толком не було. Тому ми відклали всі гуляння, в тому числі й, можливо, вінчання, доки в країні не будуть інші умови життя. Але це наш вибір, і ми не є прикладом. Пізніше", — висловився Віталій.

Артист також зазначив, що не планує запрошувати на свято своїх колег із шоу-бізнесу. Святкування має відбутися в спокійній атмосфері з найближчими.

Віталій Козловський — весілля

"Людей із шоу-бізнесу точно не буде. Гулянь мені вистачає", — заявив Козловський.

Інфографіка, Козловський

Про особу: Віталій Козловський Віталій Віталійович Козловський — український співак, Заслужений артист України (2009). Співак має понад 50 нагород і премій, зокрема "Пісня року" (2005—2010), "Золота шарманка" (2007—2010), "Шлягер року" (2007−2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".

У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.

