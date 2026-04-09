"Вперше кажу": Слава Дьомін розкрив свої доходи

За словами шоумена, він не обмежується лише радіо та блогерством.

https://glavred.net/stars/vpervye-govoryu-slava-demin-raskryl-svoi-dohody-10755500.html Посилання скопійоване

Слава Дьомін оприлюднив свої доходи

Коротко:

Слава Дьомін назвав несподівані джерела заробітку

Ведучий займається навчанням публічних осіб

Український інтерв'юер і телеведучий Слава Дьомін вперше детально розповів про свої доходи та несподівані джерела заробітку.

В ефірі програми "Ранок у великому місті" він зізнався, що його діяльність давно вийшла за межі радіо та блогінгу. Зараз Дьомін активно розвиває продюсерський напрямок і працює одразу над вісьмома YouTube-проєктами. Серед них — як власні канали, так і проєкти інших авторів.

відео дня

Крім цього, ведучий займається навчанням публічних осіб. Він проводить індивідуальні консультації, на яких ділиться досвідом проведення інтерв'ю, вчить правильно будувати розмову та впевнено поводитися перед камерою.

За словами Дьоміна, раніше він не афішував цю частину своєї роботи.

"Це вперше кажу, що цим займаюся", - зазначив він.

Також шоумен розкрив вартість таких послуг: консультації обходяться клієнтам недешево — від тисячі доларів на місяць (понад 40 тисяч гривень).

Таким чином, окрім медійної кар'єри, Слава Дьомін активно розвиває продюсерські та освітні проєкти, які стали значною частиною його доходу.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Український ведучий Слава Дьомін — холостяк з 2021 року. 13 років він прожив у шлюбі з Ксенією Міщенко, з якою зараз виховує спільного сина Влада.

Про особу: Слава Дьомін Слава Дьомін — український телеведучий, шоумен, автор власного шоу на YouTube "Слава+", де до нього в гості приходять відомі українські особистості. Шоумен був одружений на Ксенії Міщенко. Пара прожила у шлюбі 13 років і розірвала стосунки у 2021 році. Але офіційно розлучення вони не оформили. Ведучий зізнався, що їм ліньки йти до РАГСу та заповнювати документи. Слава та Ксенія, як вони самі зазначили, залишилися друзями та виховують спільного сина. Слава Дьомін народився у Львові і мав важке дитинство. Його мати била ведучого за будь-який проступок, а тепер він змушений платити їй аліменти.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред