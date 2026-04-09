Зірку серіалу "Королева ночі" заарештували під час рейду в Туреччині — деталі

Прокуратура висунула підозру більш ніж 14 турецьким знаменитостям.

https://glavred.net/stars/zvezdu-seriala-koroleva-nochi-arestovali-vo-vremya-oblavy-v-turcii-detali-10755479.html Посилання скопійоване

Бурака Деніза затримали в Туреччині

Ви дізнаєтеся:

Бурак Деніз був затриманий поліцією в Туреччині

У чому підозрюють зірку "Королеви ночі"

Відомий турецький актор Бурак Деніз потрапив до рук правоохоронців під час масштабної поліцейської облави. За повідомленнями Haberturk, метою операції було виявити зірок, які незаконно зберігають або вживають наркотичні речовини.

За повідомленням місцевої прокуратури, чергова поліцейська облава відбулася 7 квітня. Наслідки для турецьких зірок, які потрапили в поле зору правоохоронців, можуть бути плачевними — з 14 підозрюваних 11 узято під варту, 2 переховуються, 1 перебуває за кордоном.

відео дня

Бурак Дениз серіали / фото: instagram.com, Бурак Дениз

У справі виявилися замішані й інші турецькі знаменитості. Крім Бурака Деніза, відомого за серіалами "Кохання не знає слів", "Марашанець" і "Зовсім інший", а також Хафсанур Санджактутан, яка грала в проектах "Якщо сильно покохаєш" і "Останнє літо", у переліку вказані Ахсен Ероглу ("Зателефонуйте моєму агенту"), Серра Пірінч ("Запилений комір", "Моя прекрасна сім'я") та комедійна актриса Бюшра Пекін ("Готель диких тварин"). Крім акторів, у списку значаться музиканти Мерт Демір та Емір Джан Ігрек, а також суддя шоу "МайстерШеф Туреччина" Сомер Сівріоглу. Усіх знаменитостей відправили на судово-медичну експертизу та для освідчення у жандармерію.

Бурак Деніз арешт / фото: instagram.com, Бурак Деніз

Масштабна антинаркотична кампанія, яка проводиться в Туреччині з жовтня 2025 року, вже торкнулася низки відомих осіб. Найвідомішою актрисою, яка опинилася під підозрою, стала Ханде Ерчел. Однак нещодавно Gazete Pencere повідомило, що результати судово-медичної експертизи зразків крові та волосся 32-річної зірки не виявили слідів заборонених речовин.

Останні новини шоу-бізнесу

Про особу: Бурак Дениз Бурак Деніз — турецький актор і модель, який знімається в кіно та на телебаченні, повідомляє Вікіпедія. Він відомий ролями Мурата Сарсилмаза в популярному комедійно-романтичному серіалі "Кохання не знає слів", Бариша Актана в драматичному серіалі "Наша історія" та Кенана Озтюрка в детективній драмі "Зовсім інший".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред