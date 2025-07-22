Лілія Ребрик розповіла про особливості молодшої доньки: "Хочеться світла"

Стисло:
- Лілія Ребрик вважає дітей своїм антистресом
- Зірка розповіла про смішну звичку Аделіни
Українська акторка та ведуча Лілія Ребрик - мама трьох доньок. Молодша з них, Аделіна, з'явилася на світ навесні 2024 року.
Фото і відео з дітьми артистка публікує у своєму блозі дуже часто: у неї і танцюриста Андрія Дикого дуже дружна сім'я, з якою Ребрик може відпочити і душею, і тілом.
Це особливо важливо після пережитих нічних обстрілів. Приміром, 21 липня багатодітна мама опублікувала в Instagram кумедні кадри з Аделіною, яка діловито тримала в руках одразу два сирники. При цьому Лілія Ребрик зазначає - ця звичка у дівчинки практично з народження.
"Два сирники. Бо один - це занадто ризиковано для багатодітної родини. І, щоб ви розуміли, в Адель всього має бути по два. Навіть дві соски. Від народження дитина тренується жити за правилами багатодітної родини", - розкрила особливість молодшої донечки зірка.
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Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що суд оштрафував директора комплексу через російські пісні Вєрки Сердючки. 13 червня було складено адміністративний протокол, за яким нещодавно вийшла постанова.
Також стало відомо, що зірка Євробачення-2021 Катерина Павленко ставить на паузу роботу в гурті Go_A. На нещодавньому концерті співачка вийшла на сцену вже сольно.
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Про персону: Лілія Ребрик
Лілія Ребрик - українська телеведуча та акторка. Заміжня за танцюристом і хореографом Андрієм Диким (у шлюбі з 2011 року). Пара познайомилася на шоу "Танці з зірками". У сім'ї Ребрик і Дикого зростає троє їхніх спільних доньок - Діана (2012), Поліна (2018) і Аделіна (2024).
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