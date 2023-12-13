Пропагандисти зганьбилися знову: патріот Росії SHAMAN виступить у Києві

Російські пропагандисти активно розганяють черговий фейк. Цього разу майбутні підсудні брешуть, що російський співак-патріот і музичний символ терористичного нападу Росії на Україну - співак SHAMAN - нібито виступить у Києві.
Як написав Oboz.ua, пропагандисти показали примітивно зроблену афішу з анонсом виступу артиста-патріота РФ.
Співвласник компанії Дмитро Феліксов прокоментував ситуацію дуже лаконічно: "це маячня". А пізніше надав докази, як росіяни сфабрикували чергову "сенсацію".
Феліксов зазначив, що знімок, який "гуляє" в мережі з нібито анонсом концерту російського співака в Києві, – це монтаж. "На цю дату у нас запланований концерт Артема Пивоварова. Росіяни за допомогою фотошопу просто замінили фото артиста і його прізвище. Майданчик, дата, Ціна виступу – все це як в оригінальному повідомленні. У нас немає анонсу виступу SHAMAN і ніколи не було", – відповів він.
Нагадаємо, раніше SHAMAN (Ярослав Дронов - авт.), який прославився завдяки своїм горловим завиванням на російських пропагандистських концертах, а саме піснями "Я-росіянин" і "Встанемо" заявив, що воювати проти України його не пускає дружина.
Відзначимо, раніше також відомий російський комік і бард Семен Слєпаков, який засудив війну в Україні і путінський режим, розлютив росіян своєю новою сатиричною піснею.
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