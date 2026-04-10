"Піду до Тиграна": пропагандистка Сімоньян спробувала накласти на себе руки

У рупора кремлівської пропаганди не витримали нерви після смерті чоловіка та діагнозу.

https://glavred.net/stars/propagandistka-simonyan-sovershila-popytku-suicida-vytashchila-iz-okna-10755746.html Посилання скопійоване

Маргарита Симоньян / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка активно підтримує терористичну війну РФ проти України, зізналася, що хотіла накласти на себе руки. В інтерв'ю російським ЗМІ вона розповіла, що прийняла таке рішення на тлі трагічних подій у її житті.

Симоньян поділилась, що біль від втрати чоловіка сильно вплинув на її психологічний стан, а діагностована онкологія й зовсім ледь не довела її до фатального кінця. Пропагандистка хотіла викинутися з вікна, але їй завадили.

відео дня

Маргарита Симоньян хворіє на рак / скрін з відео

"Моя подруга буквально витягла мене з вікна", — повідомила Маргарита.

Пропагандистка не дає позитивних прогнозів щодо свого здоров'я і продовжує готуватися до найгіршого. Вона зізналася, що після смерті чоловіка життя для неї втратило сенс.

Маргарита Симоньян без перуки / фото: t.me/msimonyan

"Ну рак і рак… Або помру, або не помру. Піду до Тиграна або залишуся з дітьми. У мене онкологія, я проходжу хіміотерапію, променеву терапію. Але мені байдуже на все це. У мене розривається серце від жалю до нього. Адже він так хотів жити", — заявила Сімоньян, проливаючи сльози в ефірі федеральних каналів.

Про особу: Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян — російська головна редакторка інформаційного агентства "Росія сьогодні", керівниця телеканалу "Russia Today" і пропагандистка. Дружина російського режисера і журналіста Тиграна Кеосаяна, пише Вікіпедія. З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність. З 2022 року Вірменія оголосила її персоною нон грата за пропагандистські висловлювання, і їй заборонено в'їзд до Республіки Вірменія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред