Сімоньян розповіла, що її дитина невиліковно і тяжко хвора

Прихильниця Путіна Сімоньян поскаржилася на стан здоров’я своєї дитини.

Маргарита Симоньян поскаржилася Корчевнікову / колаж: Главред, фото: instagram.com, Маргарита Симоньян

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка нібито бореться з онкологічним захворюванням, розповіла про те, що дізналася про невиліковну хворобу своєї дитини.

Про це вона сама розповіла в інтерв'ю оскаженілому путіністу й украінофобу Борису Корчевнікову. За словами путіністки, про хворобу дитини вона дізналася тоді, коли її чоловік-путініст Тигран Кеосаян впав у кому.

Хто з дітей хворий, путіністка не уточнила / Instagram/Симоньян

"Коли Тигран впав у кому, з'ясувалося, що дуже важко і дуже складно хвора одна з наших дітей. І це неможливо вилікувати. Я й про це говорити не хочу. Просто щоб розуміти, що так не буває… Просто катастрофа", — зізналася Сімоньян.

Сімоньян поскаржилася Корчевнікову на свої біди / Скріншот

За її словами, хвороба дитини — єдине, що витягнуло її з лікарні — був саме цей діагноз.

Про особу: Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян — російська головна редакторка інформаційного агентства "Росія сьогодні", керівниця телеканалу "Russia Today" і пропагандистка. Дружина російського режисера і журналіста Тиграна Кеосаяна, пише Вікіпедія. З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність. З 2022 року Вірменія оголосила її персоною нон грата за пропагандистські висловлювання, і їй заборонено в'їзд до Республіки Вірменія.

