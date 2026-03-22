Сімоньян розповіла, що її дитина невиліковно і тяжко хвора

Коротко:
- На що хвора дитина Симоньян
- Що вона розповіла
Російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка нібито бореться з онкологічним захворюванням, розповіла про те, що дізналася про невиліковну хворобу своєї дитини.
Про це вона сама розповіла в інтерв'ю оскаженілому путіністу й украінофобу Борису Корчевнікову. За словами путіністки, про хворобу дитини вона дізналася тоді, коли її чоловік-путініст Тигран Кеосаян впав у кому.
"Коли Тигран впав у кому, з'ясувалося, що дуже важко і дуже складно хвора одна з наших дітей. І це неможливо вилікувати. Я й про це говорити не хочу. Просто щоб розуміти, що так не буває… Просто катастрофа", — зізналася Сімоньян.
За її словами, хвороба дитини — єдине, що витягнуло її з лікарні — був саме цей діагноз.
Про особу: Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян — російська головна редакторка інформаційного агентства "Росія сьогодні", керівниця телеканалу "Russia Today" і пропагандистка. Дружина російського режисера і журналіста Тиграна Кеосаяна, пише Вікіпедія.
З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.
З 2022 року Вірменія оголосила її персоною нон грата за пропагандистські висловлювання, і їй заборонено в'їзд до Республіки Вірменія.
