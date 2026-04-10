"Не уявляю, як прожити": Лілія Ребрик поскаржилася на мізерну зарплату

Актриса вважає, що її оплата праці є несправедливою.

Скільки заробляє Лілія Ребрик

Чому Лілія Ребрик поскаржилася на зарплату

Як вона заробляє на життя

Відома українська актриса Лілія Ребрик розповіла про важливу проблему театральних діячів. За словами зірки в проєкті "Станція Театральна", її зарплати не вистачає на нормальне життя.

Ребрик вважає, що актори зараз не можуть прожити за рахунок лише роботи в театрі. Для гідного рівня життя доводиться шукати проекти в кіно та на телебаченні й поєднувати відразу кілька напрямків діяльності.

"Я не уявляю, як прожити на театральну зарплату. Це дуже малі гроші. Невиправдано малі. Треба розвиватися і шукати себе ще десь. Тому я й кажу, що якщо є можливість, треба поєднувати, бо нашою професією все ж можна заробляти гроші", — вважає Лілія.

Актриса також підкреслила, що знайти себе на новій стезі не так просто. У шоу-бізнесі доводиться стикатися з постійною критикою, яка підриває самооцінку.

"До цих червоних доріжок треба і "песиком" побігати, і синці набити. Тобі розкажуть, що ти неправильно ходиш, неправильно дихаєш, неправильно розмовляєш — все робиш не так. А це ламає", — заявила Ребрик.

Раніше Главред повідомляв, що Олена Тополя поділилася новими подробицями у справі про шантаж і витік її особистого відео. За словами зірки, слідство просунулося вперед, і з'ясувалося, що серед причетних є публічна особа, чиє викриття стане гучною подією.

Також актриса Міла Сивацька продовжує радувати шанувальників подробицями про свою першу вагітність. Зірка впевнено демонструє зміни у фігурі, обираючи для нових фотосесій сміливі та стильні образи, які викликали захват українських зірок.

Вас може зацікавити:

Про особу: Лілія Ребрик Лілія Ребрик — українська телеведуча та актриса. Одружена з танцюристом і хореографом Андрієм Диким (у шлюбі з 2011 року). Пара познайомилася на шоу "Танці з зірками". У родині Ребрик і Дикого ростуть троє їхніх спільних дочок — Діана (2012), Поліна (2018) та Аделіна (2024).

