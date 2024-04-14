УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Клоуна-путініста Куклачева, який закликав бомбити Європу і США, відвезли в лікарню з інфарктом

Дмитро Відоменко
14 квітня 2024, 11:29оновлено 14 квітня, 12:07
Дресирувальника кішок і запеклого путініста Юрія Куклачова екстрено госпіталізували з інфарктом - одразу після свого чергового концерту в Москві.
Куклачов, швидка
Куклачов екстренно увезли в лікарню з інфарктом / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Відомий російський клоун, дресирувальник кішок і запеклий путініст Юрій Куклачов екстрено госпіталізований з підозрою на інфаркт після свого концерту в Москві. Про це написали російські ЗМІ.

Куклачов, який нещодавно з піною біля рота закликав країну-агресор РФ бомбити мирні європейські та американські міста, а також боявся поразки путінського режиму, за словами медиків, переніс інфаркт і нині перебуває в лікарні у важкому стані.

Як розповів його син Дмитро, лікарі не дають жодних прогнозів. Куклачева прооперували і залишили в лікарні.

відео дня

"Учора Куклачеву стало погано під час його ювілейного концерту в Москві. Спочатку подумали, що це просто защемлення нерва, але ситуація виявилася набагато серйознішою. Дресирувальника госпіталізували і вночі прооперували", - написали пропагандистські ЗМІ.

Не так давно Куклачов спричинив скандал своїми заявами з приводу нещодавнього теракту в підмосковному залі Крокус Сіті Хол.

"Атака терористів наочно показала, з ким ми боремося під час "СВО"... Наш народ зараз побачив, що з нами зроблять Захід і Європа, якщо вони, не дай Боже, нас переможуть. Вони нас будуть як куріпок розстрілювати, вони будуть імплантувати в нас чіпи, щоб ми були їхніми рабами", - заявив тоді клоун.

Хто такий Юрій Куклачов

Юрій Куклачов - радянський і російський клоун, творець і керівник Театру кішок.

Підтримує агресію Путіна проти України, до повномасштабного вторгнення РФ неодноразово незаконно виступав на окупованих територіях, через що його занесли до бази Миротворець.

Крокус Сіті Хол - теракт у ТЦ під Москвою 22 березня

Нагадаємо, що 22 березня в Москві стався кривавий теракт під Москвою. Невідомі люди в камуфляжі зайшли зі зброєю і відкрили стрілянину з автоматів. За попередніми даними РФ, унаслідок цього загинули 139 осіб, ще понад сотня людей постраждали.

Після цього ФСБ затримала винуватців теракту в Москві і видала заяву про причетність України. Про можливість терактів у РФ на початку березня попереджало посольство США в РФ і рекомендувало своїм громадянам уникати місць масового скупчення людей.

У Центрі протидії дезінформації РНБО заявили, що теракт у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у підмосковному Красногорську може бути операцією російських спецслужб, щоб звинуватити Україну та отримати привід для нової хвилі мобілізації в РФ.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України назвали жорстокі цілі Кремля і заявили, що теракт організували російські спецслужби. У ГУР зазначили, що мета цього теракту - виправдання ще жорстокіших ударів по Україні та тотальної мобілізації в Росії. Радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не має відношення до цього.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

клоун новини шоу бізнесу стрільба
Реклама

Головне за день

Фронт в Україні паралізовано, про великий прорив РФ не йдеться: названо причину

Фронт в Україні паралізовано, про великий прорив РФ не йдеться: названо причину

11:57 Україна
Росіяни хочуть захопити Часів Яр до 9 травня: Сирський розповів про хід боїв

Росіяни хочуть захопити Часів Яр до 9 травня: Сирський розповів про хід боїв

11:54 Україна
"Добрий знак": в Раді розповіли, коли новий закон про мобілізацію набуде чинності

"Добрий знак": в Раді розповіли, коли новий закон про мобілізацію набуде чинності

10:29 Україна
Всі головні новини

Популярне

Молодуха Петросяна вперше показала доньку і назвала незвичайне ім'я 15260

Молодуха Петросяна вперше показала доньку і назвала незвичайне ім'я

4 області можуть взагалі залишитися без світла: експерт назвав моторошний сценарій 5026

4 області можуть взагалі залишитися без світла: експерт назвав моторошний сценарій

Шольц заявив про переговори з Путіним: треба вивести війська 4771

Шольц заявив про переговори з Путіним: треба вивести війська

Удар на 650 кілометрів: дрони підірвали потужний військовий радіоцентр РФ 3512

Удар на 650 кілометрів: дрони підірвали потужний військовий радіоцентр РФ

Останні новини

12:29

Цибуля не буде псуватись і сохнути місяцями: що потрібно зробити з пакетом

12:18

"Ми шоковані": Кейт Міддлтон і принц Вільям заговорили про трагедію

12:15

У Раді пояснили, як українці зможуть оновити дані без візиту до військкомату

11:57

Фронт в Україні паралізовано, про великий прорив РФ не йдеться: названо причину

11:54

Росіяни хочуть захопити Часів Яр до 9 травня: Сирський розповів про хід боїв

Для України можливі три варіанти завершення війни, Захід тестує реакцію РФ - АндрусівДля України можливі три варіанти завершення війни, Захід тестує реакцію РФ - Андрусів
11:29

Клоуна-путініста Куклачева, який закликав бомбити Європу і США, відвезли в лікарню з інфарктом

11:16

Загроза оточення міста: РФ кинула всі сили на штурм Часового Яру - офіцер ЗСУ

11:11

"Цей день змінить долю України": коли війна закінчиться - прогнозВідео

10:57

Китайський гороскоп на завтра 15 квітня: Зміям - проблеми вдома, Собакам - осуд

Реклама
10:56

Ексрадник глави ОП пояснив, чи пов'язані проблеми з Patriot з атаками на російські НПЗ

10:29

"Добрий знак": в Раді розповіли, коли новий закон про мобілізацію набуде чинності

10:18

Гороскоп Таро на тиждень 15-21 квітня: Овен - розбіжності, Дівам - подорожі

09:58

"Заспокойтеся, смітники": нетверезий Галкін жорстко відповів росіянам

09:37

Адвокат пояснила, чи будуть в Україні розсилати вже у квітні електронні повістки

09:26

Гороскоп на завтра 15 квітня: Ракам - важлива угода, Рибам - доленосна зустріч

09:22

150 ракет та 170 дронів: Іран завдав масованого удару по Ізраїлю - є прильоти

09:00

Атаки Ірану на Ізраїль: Байден екстрено скликав лідерів країн "Великої сімки"

08:45

Атака на Ізраїль: США можуть прискорити голосування за допомогу Україні - ЗМІ

08:30

Церковне свято 15 квітня: що не можна робити у день Аристарха, Пуда і Трохима

08:23

Хто з українців залишиться у квітні без пенсій: що сталося

Реклама
07:44

РФ атакує на трьох напрямках, щоб "збити" можливість України до оборони - ISW

06:51

Буде мир чи війна до переможного кінця?Погляд

03:43

Гороскоп на травень 2024 для Овнів: астролог назвала дати грошового періодуВідео

02:08

Що потрібно зробити 14 квітня, щоб рік був успішним: прикмети дня

02:05

РФ може зібрати 300-тисячний "кулак": розкрито сценарій штурму Харкова

01:35

Іран атакував Ізраїть понад сотнею дронів та ракет: деталі війни на Близькому СходіВідео

01:35

"Усе залежить від того, хто раніше збере сили": генерал дав прогноз щодо ситуації на фронті

00:35

Чим не вдова: Кабаєва обнадіяла траурним луком і чорною стрічкою

00:32

"Бавовна" у Луганську: ЗСУ завдали потужного удару по командному пункту окупантів

00:08

Стало відомо, чому Руслана Писанка приховувала онкологічне захворювання

13 квітня, субота
23:45

4 області можуть взагалі залишитися без світла: експерт назвав моторошний сценарій

23:28

"Наступати буде дуже важко": експерт назвав напрямок головного удару РФ

22:20

Обмежено придатних відправлять на повторні ВЛК: у Міноборони назвали місяць "явки"

21:47

Влупить майже 6-бальний шторм: Україну скоро накриє нова магнітна буря

20:49

Україна може програти у війні цього року: британський генерал розкрив план РФ - ВВС

20:33

Будинок зруйнований вщент: росіяни скинули бомбу на 5-поверхівку в Очеретиному

19:28

Смерть утопії про "прекрасну Росію майбутнього"Погляд

19:27

Можна зекономити: в Україні стрімко знижується ціна на популярний продукт

19:08

Грозові дощі та потужний вітер: у яких областях буде +8 градусів

18:41

Оцифровано мільйони запитів: у Міноборони заявили про новий етап мобілізації

Реклама
18:27

Як ЗСУ борються з снарядним голодом: заступник Сирського назвав перевагу України

17:51

ЗСУ "покришили" сотні штурмовиків РФ: у ворога великі втрати на сході

17:46

Україна може отримати величезний транш допомоги, йдеться про мільярди - єврокомісар

17:28

РФ кидає в бій "спеців": в ЗСУ розповіли, чи накопичують сили окупанти біля Кринок

16:53

ЗРК Patriot разом із ракетами: Берлін передасть Києву ще одну батарею ППО

16:44

Молодуха Петросяна вперше показала доньку і назвала незвичайне ім'я

16:17

Коли буде готовий законопроєкт про демобілізацію військових: відповідь Міноброни

15:52

"Чудо-зброя" для України: у ЗСУ натякнули, що переломить ситуацію на полі бою

15:38

РФ піде в новий наступ влітку відразу на 4 напрямках - FT

15:12

У саду буде справжній килим із квітів: топ-5 багаторічників для пишної клумби

Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церкви
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Жіночі стрижкиГарний манікюрФарбування волоссяМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомГоловоломкиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти