Клоуна-путініста Куклачева, який закликав бомбити Європу і США, відвезли в лікарню з інфарктом

Дресирувальника кішок і запеклого путініста Юрія Куклачова екстрено госпіталізували з інфарктом - одразу після свого чергового концерту в Москві.

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Куклачов екстренно увезли в лікарню з інфарктом / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Відомий російський клоун, дресирувальник кішок і запеклий путініст Юрій Куклачов екстрено госпіталізований з підозрою на інфаркт після свого концерту в Москві. Про це написали російські ЗМІ.

Куклачов, який нещодавно з піною біля рота закликав країну-агресор РФ бомбити мирні європейські та американські міста, а також боявся поразки путінського режиму, за словами медиків, переніс інфаркт і нині перебуває в лікарні у важкому стані.

Як розповів його син Дмитро, лікарі не дають жодних прогнозів. Куклачева прооперували і залишили в лікарні.

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"Учора Куклачеву стало погано під час його ювілейного концерту в Москві. Спочатку подумали, що це просто защемлення нерва, але ситуація виявилася набагато серйознішою. Дресирувальника госпіталізували і вночі прооперували", - написали пропагандистські ЗМІ.

Не так давно Куклачов спричинив скандал своїми заявами з приводу нещодавнього теракту в підмосковному залі Крокус Сіті Хол.

"Атака терористів наочно показала, з ким ми боремося під час "СВО"... Наш народ зараз побачив, що з нами зроблять Захід і Європа, якщо вони, не дай Боже, нас переможуть. Вони нас будуть як куріпок розстрілювати, вони будуть імплантувати в нас чіпи, щоб ми були їхніми рабами", - заявив тоді клоун.

Хто такий Юрій Куклачов Юрій Куклачов - радянський і російський клоун, творець і керівник Театру кішок. Підтримує агресію Путіна проти України, до повномасштабного вторгнення РФ неодноразово незаконно виступав на окупованих територіях, через що його занесли до бази Миротворець.

Крокус Сіті Хол - теракт у ТЦ під Москвою 22 березня

Нагадаємо, що 22 березня в Москві стався кривавий теракт під Москвою. Невідомі люди в камуфляжі зайшли зі зброєю і відкрили стрілянину з автоматів. За попередніми даними РФ, унаслідок цього загинули 139 осіб, ще понад сотня людей постраждали.

Після цього ФСБ затримала винуватців теракту в Москві і видала заяву про причетність України. Про можливість терактів у РФ на початку березня попереджало посольство США в РФ і рекомендувало своїм громадянам уникати місць масового скупчення людей.

У Центрі протидії дезінформації РНБО заявили, що теракт у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у підмосковному Красногорську може бути операцією російських спецслужб, щоб звинуватити Україну та отримати привід для нової хвилі мобілізації в РФ.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України назвали жорстокі цілі Кремля і заявили, що теракт організували російські спецслужби. У ГУР зазначили, що мета цього теракту - виправдання ще жорстокіших ударів по Україні та тотальної мобілізації в Росії. Радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не має відношення до цього.

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