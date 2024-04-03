Путін "проколовся" із заявами про теракт у "Крокусі": в ISW вказали на протиріччя

Російська влада проводить правоохоронні заходи проти мігрантів, але в той же час продовжує навмисно безпідставно звинувачувати в цьому нападі Україну.

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Путін "проколовся" із заявами про теракт у "Крокусі"/ колаж: Главред, фото: скрін

Промова глави Кремля Володимира Путіна під час засідання колегії МВС Росії 2 квітня показала, наскільки неузгодженою є реакція країни-агресорки РФ на теракт у "Крокус Сіті Холлі" 22 березня.

Неузгодженість щодо цього теракту полягає у тому, що російська влада проводить правоохоронні заходи проти міграційних спільнот і в той же час навмисно безпідставно звинувачує в цьому нападі Україну. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Путін під час промови сказав, що російська влада аналізує діє усіх правоохоронців, управлінських, наглядових служб і комерційних організацій, які відповідають за концертний зал "Крокус Сіті Хол", і вказав, що російське МВС повинно посилити заходи безпеки у місцях масового скупчення людей.

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Російський диктатор прямо говорив, що МВС повинне вирішити кілька невирішених питань. Серед таких питань, зокрема, реакція на екстремістські групи. Але в той же час глава Кремля та інші чиновники Кремля намагалися координувати інформаційні операції, спрямовані на те, щоб звинуватити Україну і Захід у цьому теракті, зазначають аналітики ISW.

Аналітики звернули увагу, що Путін ще висловлював припущення щодо можливих інших бенефіціарів нападу, які російське МВС має досліджувати, але очільник МВС Росії Володимир Колокольцев надалі продовжував безпідставно звинувачувати у нападі Україну. При цьому Колокольцев зображав Україну потенційною кримінальною і терористичною загрозою для РФ.

При цьому аналітики звернули увагу, що РФ, паралельно з висуненням звинувачень для України, провела антитерористичну операцію в Дагестані 31 березня і посилила заходи проти мігрантів із Центральної Азії в Росії. Це, за словами аналітиків, є додатковим підтвердженням того, що російська влада вважає, що терористична загроза походить з Центральної Азії та Росії, а не з України.

Теракт у Крокус Сіті Холі 23 березня 2024 року в підмосковному концерт-холі "Крокус" (Красногорськ) перед концертом рок-гурту Пікнік стався теракт: група озброєних злочинців відкрила вогонь по відвідувачах, а потім підпалила будівлю. Від куль і вогню загинуло понад 130 осіб, понад 200 потрапили в лікарні з ушкодженнями різного ступеня тяжкості. Влада країни-окупанта використовує теракт з метою пропаганди, і шукає в події "український слід". Україна свою причетність рішуче заперечує.

Крокус Сіті Хол – теракт у ТЦ під Москвою 22 березня

Нагадаємо, що 22 березня в Москві стався кривавий теракт під Москвою. Невідомі люди в камуфляжі зайшли зі зброєю та відкрили стрілянину з автоматів. За попередніми даними РФ, внаслідок цього загинули 139 людей, ще більше сотні людей постраждали.

Після цього ФСБ затримала винуватців теракту у Москві та видала заяву про причетність України. Про можливість терактів у РФ на початку березня попереджало посольство США в РФ та рекомендувало своїм громадянам уникати місць масового скупчення людей.

У Центрі протидії дезінформації РНБО заявили, що теракт у концертному залі "Крокус Сіті Холл" у підмосковному Красногорську може бути операцією російських спецслужб, щоб звинуватити Україну та отримати привід для нової хвилі мобілізації в РФ.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України назвали жорстокі цілі Кремля і заявили, що теракт організували російські спецслужби. У ГУР зазначили, що мета цього теракту – виправдання ще більш жорстоких ударів по Україні та тотальної мобілізації в Росії. Радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не має відношення до цього.

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