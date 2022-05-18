УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Президент Молдови зажадала негайно вивести російські війська з Придністров'я

18 травня 2022, 19:36

Російська армія порушує нейтралітет республіки, сказала президент Молдови.

Придністров'я, Санду
Придністров'я / УНІАН

Президент Молдови Майя Санду зажадала негайно вивести війська Росії з Придністров'я.

Санду зазначила, що російська армія порушує нейтралітет республіки.

"Сьогодні немає неминучої загрози залучення Молдови у військовий конфлікт, ми нейтральна країна, але для цього ми закликаємо до негайного виведення російських військових з території Придністров'я, тому що їх присутність порушує наш нейтралітет", - заявила вона під час виступу в Європейському парламенті.

Як пояснила Санду, влада Молдови хоче мирного вирішення конфлікту в Придністров'ї і робить все можливе для цього.

За її словами, у місцевого уряду є бачення "мирної реінтеграції країни".

При цьому Санду зазначила, що недавня напруженість, викликана серією терактів у Придністров'ї, підвищила побоювання з приводу потенційної дестабілізації.

Відомо, що на території Придністров'я знаходиться близько 1 700 російських солдатів.

"Росія напала на сусідню державу, як це робили великі держави в минулому, і ввергла в безмежну трагедію народи України і всього європейського континенту. Вони хотіли перетворити Україну на те, чим ніхто не хотів би стати - геополітичний придаток сильнішого сусіда. Ми всі сподівалися і чекали, що ці часи вже ніколи не повернуться. Але вони повернулися", - заявила Санду.

Також Санду підкреслила, що Молдова підтримує суверенітет і територіальну цілісність України: "Крим - Україна, Донбас - Україна, Київ - Україна, і завжди будуть Україною".

читайте такожЯкщо Придністров'я вступить у війну проти України, це означатиме, що анклаву кінець-Подоляк

Ситуація в Придністров'ї

На території захопленого Росією анклаву Придністров'я 25 квітня стався вибух у будівлі так званого "міністерства державної безпеки".

Наступного дня, 26 квітня, в Придністров'я прогримів ще один вибух. В результаті були зруйновані ретрансляційні вишки. Перестали працювати дві потужні антени, які передавали трансляцію російських радіостанцій.

Спікер Банкової Олексій Арестович сказав, що Росія влаштовує провокації в Придністров'ї, через що ситуація для Молдови погіршується. За його словами, Київ може взяти під контроль Молдавський анклав у тому випадку, якщо з боку Кишинева з'явиться таке прохання.

Радник Голови ОП Михайло Подоляк зазначив, що Росія може піти в наступ на Україну з боку Придністров'я. З цієї причини Київ продумав план оборони в даному напрямку. Однак у невизнаному анклаві розуміють, що якщо вони підключаться до війни, анклав припинить своє існування. Тому питання атаки з Придністров'я, швидше, є інформаційним тиском.

Читайте також:

Молдова Придністров'я Мая Санду
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

20:39

"Мене відкинуло на узбіччя, а далі - методом доміно": Заворотнюк потрапила в страшну аварію

20:32

В Україні різко зміниться погода і налетить ураганВідео

20:29

Штурм захлинувся: ЗСУ відбили атаки на Донбасі, рашисти відступили з втратамиВідео

20:03

Фотозаона для Селфі: рашисти хваляться фото зі школи і відкривають звідти вогонь

19:58

"Країна-ізгой": в ОП жорстко припечатали РФ і назвали умову відновлення переговорівВідео

Реклама
19:47

Джонні Деппа може замінити жінка в "Піратах Карибського моря": кого обрали

19:36

Президент Молдови зажадала негайно вивести російські війська з Придністров'яВідео

19:32

Повний розгром: біля Білогорівки ЗСУ знищили 90 одиниць техніки РФФотоВідео

19:31

Тіна Кароль показала свою любов у лавах ЗСУ

19:31

Золота середина: навіщо Туреччина схиляє НАТО до компромісуПогляд

19:22

"Відвернулися всі": росіянку висміяли на червоній доріжці в Каннах, коли жоден фотограф не глянув на неї

19:20

У них вірять навіть багатії: 5 звичок, щоб залучити гроші і велике багатствоВідео

19:05

Камалія на ювілей отримала від чоловіка-мільярдера подарунок за мільйон євроВідео

19:01

Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії "завис": які перспективи його прийняття

18:55

ЗСУ зачищають Харківщину: рашистів вибили з селища біля кордону з РФВідео

18:43

Пройшов медкомісію і втік: на Закарпатті судитимуть військовозобов'язаного за ухилення від мобілізації

18:32

Звернення 1+1 media та Rewilding Ukraine щодо необхідності захисту тварин

18:26

У Міноборони назвали основну мету запуску окупантами ракет "Калібр"Відео

18:18

Воєнний стан і мобілізацію продовжують на три місяці - рішення ЗеленськогоВідео

18:14

Неймовірний вчинок: чоловік співачки Камалії купив два винищувачі для ЗСУВідео

Реклама
17:53

"Випишемо гарячий тур": у Зеленського потролили плани рашистів щодо "курорту" в МаріуполіВідео

17:42

Шлях до членства: ЄС створить "платформу реконструкції" України, дадуть €9 мільярдів

17:37

Які фактори впливають на можливу зустріч Путіна і Зеленського-Подоляк

17:37

Путін у пастці, Україна звільнить усі захоплені РФ території до кінця року – Тарас Загородній

17:29

Рашистка Чичеріна заявила про плани РФ захопити всю ЄвропуВідео

17:26

"Свою кар'єру вона добила в мотлох": Ірина Федишин зганьбилася новою заявоюВідео

17:22

Загроза оточення і "коридор" до Криму: названо напрямок головного удару РФВідео

17:17

Не бачить сенсу проживати разом: Лоліта знову "сплавила" хвору дочку, але вже не в Росії

17:17

Кремлю стало соромно, чи чому російські генерали працюють на користь УкраїніПогляд

16:54

За літр бензину і ДП – 70 гривень: українців шокували новими цінами на АЗСВідео

16:51

Хрустка скоринка та повітряна начинка: рецепт ідеальних сочників за 5 хвилинВідео

16:47

"Розстрілюємо їх по ночах, коли вони тікають": окупант розповів про вбивства мирного населенняВідео

16:44

Анатолій Анатоліч заступився за куму Лободу, і розповів, чому співачка замовчувала війну в Україні

16:30

Пекло під Херсоном: рашисти розстрілюють авто з людьми, які рятуються від окупаціїВідео

16:28

Старша дочка Фреймут показала свого бойфренда

16:21

Мінінфраструктури планує збільшити обсяги перевезення вантажів залізницею щонайменше на 50%

15:58

Прикмети на 19 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

15:56

У "ЛНР" влаштували масовий бунт через поголовну мобілізацію на війну з УкраїноюВідео

15:33

"Лобода, тебе клонували": екс-продюсер Лободи побачила співачку під ручку з Кіркоровим

15:29

Окупанти безжалісно розстріляли з "Градів" близько 100 цивільних машин на ХерсонщиніВідео

Реклама
15:27

Російські загарбники планують знести АзовстальВідео

15:27

Як Путін прирік Росію на довічну ізоляціюПогляд

15:16

Неймовірна заміна хлібу: готуємо найсмачніший тонкий лаваш з 3 інгредієнтівВідео

15:11

Паливний колапс: українців готують до європейських цін на АЗСВідео

15:00

"Це чиста брехня!": Агутін і Варум відхрестилися від підтримки України у війні проти Росії

14:58

Бронепоїзд у вогні: ЗМІ розповіли, як у захопленому Мелітополі партизани підірвали залізничний склад ворога

14:45

"ЛНРівців" лікарі "заражають" остеохондрозом і виразками, щоб не платити компенсацію

14:30

Гороскоп на сьогодні 18 травня 2022: Дівам – таємниці, Терезам - випробування долі, Стрільцям - успіх в грошах

14:27

Воїни ЗСУ ліквідували найкращого снайпера окупантів із ЗабайкалляВідео

14:08

"Україна не програє війну, але я не впевнений у виграші": у Бундестазі засумнівалися в нашій перемозі

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти