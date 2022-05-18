Президент Молдови зажадала негайно вивести російські війська з Придністров'я

Придністров'я / УНІАН

Президент Молдови Майя Санду зажадала негайно вивести війська Росії з Придністров'я.

Санду зазначила, що російська армія порушує нейтралітет республіки.

"Сьогодні немає неминучої загрози залучення Молдови у військовий конфлікт, ми нейтральна країна, але для цього ми закликаємо до негайного виведення російських військових з території Придністров'я, тому що їх присутність порушує наш нейтралітет", - заявила вона під час виступу в Європейському парламенті.

Як пояснила Санду, влада Молдови хоче мирного вирішення конфлікту в Придністров'ї і робить все можливе для цього.

За її словами, у місцевого уряду є бачення "мирної реінтеграції країни".

При цьому Санду зазначила, що недавня напруженість, викликана серією терактів у Придністров'ї, підвищила побоювання з приводу потенційної дестабілізації.

Відомо, що на території Придністров'я знаходиться близько 1 700 російських солдатів.

"Росія напала на сусідню державу, як це робили великі держави в минулому, і ввергла в безмежну трагедію народи України і всього європейського континенту. Вони хотіли перетворити Україну на те, чим ніхто не хотів би стати - геополітичний придаток сильнішого сусіда. Ми всі сподівалися і чекали, що ці часи вже ніколи не повернуться. Але вони повернулися", - заявила Санду.

Також Санду підкреслила, що Молдова підтримує суверенітет і територіальну цілісність України: "Крим - Україна, Донбас - Україна, Київ - Україна, і завжди будуть Україною".

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Ситуація в Придністров'ї

На території захопленого Росією анклаву Придністров'я 25 квітня стався вибух у будівлі так званого "міністерства державної безпеки".

Наступного дня, 26 квітня, в Придністров'я прогримів ще один вибух. В результаті були зруйновані ретрансляційні вишки. Перестали працювати дві потужні антени, які передавали трансляцію російських радіостанцій.

Спікер Банкової Олексій Арестович сказав, що Росія влаштовує провокації в Придністров'ї, через що ситуація для Молдови погіршується. За його словами, Київ може взяти під контроль Молдавський анклав у тому випадку, якщо з боку Кишинева з'явиться таке прохання.

Радник Голови ОП Михайло Подоляк зазначив, що Росія може піти в наступ на Україну з боку Придністров'я. З цієї причини Київ продумав план оборони в даному напрямку. Однак у невизнаному анклаві розуміють, що якщо вони підключаться до війни, анклав припинить своє існування. Тому питання атаки з Придністров'я, швидше, є інформаційним тиском.

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