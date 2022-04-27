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Якщо Придністров'я вступить у війну проти України, це означатиме, що анклаву кінець - Подоляк

27 квітня 2022, 23:04

Україна завжди розглядала Придністров'я як плацдарм наступу на свою країну, сказав Михайло Подоляк.

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Придністров'я припинить існування, якщо візьме участь у війні проти України - Подоляк / ОПУ

У Києві знали, що наступ на Україну може бути з боку Придністров'я, тому продумали оборону в даному напрямку. У Тирасполі присутнє розуміння, згідно з яким участь у війні проти української держави призведе до того, що анклав припине існувати. Тому питання військового удару з боку окупованого молдавського регіону, швидше, є інформаційним тиском на Україну. Про це сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У ефірі всеукраїнського телемарафону в середу, 27 квітня, він розповів про те, що Україна завжди бачила у Придністров'ї можливий плацдарм для атаки на свою державу. Відтак, у Києві продумали оборону в даному напрямку.читайте такожУкраїна готова взяти під контроль Придністров'я - у Молдові відреагували на заяву Арестовича

Також він вважає, що присутність молдавського анклаву у військових діях проти України призведе до припинення його існування. Таке уявлення присутнє і у Тирасполі.

"Втягування Придністров'я у війну означатиме кінець цього анклаву, і у Тирасполі це розуміють", - сказав Подоляк.

Також він додав, що відомості про атаку з Придністров'я, швидше за все, є тиском на Україну.

"Тому скоріше мова в даному випадку йде про інформаційний тиск на Україну", - підкреслив Михайло Подоляк.

Ситуація у Придністров'ї

25 квітня в окупованому Росією Придністров'ї сталися вибухи. Їх зафіксували в будівлі так званого "Міністерства державної безпеки" невизнаної "Придністровської Молдавської республіки".

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України зробили заяву про те, що це провокація ФСБ Росії. Під обстрілом також опинилася будівля ФСБ у Придністров'ї. Як стверджують у розвідці, РФ може організувати теракти у Тирасполі і на інших захоплених територіях.

26 квітня стався вибух у селищі Маяк Григоріопольського району в Придністров'ї. Були зруйновані ретрансляційні вишки. Виведені з ладу дві потужні антени, які передавали трансляцію радіостанцій РФ.

У Генеральному штабі ЗСУ сказали, що війська Росії у Придністров'ї приведені в стан повної бойової готовності. Силові структури переведені на посилений режим служби.

В Оперативному командуванні Південь попередили, що Москва готує провокації у Придністров'ї у вигляді ракетних ударів. Російські окупанти збираються звинуватити Україну в нібито нападі на анклав.

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Придністров'я Михайло Подоляк Офіс президента
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