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РФ зібралася атакувати Одесу з Придністров'я: на аеродром під Тирасполь кинуть десант з Криму - ЗМІ

28 квітня 2022, 14:52

Якщо аеродром під Тирасполем стане транспортним хабом військ Росії, армія України може завдати удару по об'єкту, вважають аналітики.

ВСУ
Росія готується до атаки позицій армії України в Одесі - журналісти / АрміяInform

На території так званої "Придністровської Молдавської Республіки" почалася підготовка до концентрації військових сил для подальшої атаки в бік Одеси. У окупованому Криму готують літаки і вертольоти для перекидання військових підрозділів до Придністров'я. Там, на аеродромі в Тирасполі, вже готують злітно-посадкову смугу для прийому повітряних суден.

Про це повідомляє видання Defense Express з посиланням відразу на декілька власних джерел, які стверджують, що підготовка до дій, пов'язаних з перекиданням військ, вже проводиться в окупованих Криму та Тирасполі.

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Росія має намір перекинути десант із захопленого Криму до Придністров'я / defence-ua.com

читайте такожЯкщо Придністров'я вступить у війну проти України, це означатиме, що анклаву кінець - ПодолякВказується, що на захопленому Кримському півострові йде підготовка військово-транспортних літаків і вертольотів для повітряного перекидання особового складу підрозділів 126-ї окремої бригади берегової оборони і 810-ї окремої бригади морської піхоти Росії.

При цьому в самій так званій "ПМР" активно йдуть заходи, пов'язані з підготовкою злітно-посадкової смуги під Тирасполем, яка здатна приймати всі види військово-транспортних літаків. Такі маневри вказують на підготовку "повітряного моста" – організації перекидання військового контингенту і вантажів посадковим способом.

У Придністров'ї оголосили "військові збори"

Згідно з інформацією ГУР Міноборони України, в окупованому Придністров'ї вже заявили про "військові збори", які повинні тривати 90 днів. Військові отримають за свою діяльність 175 доларів.

"Незважаючи на формальну добровільність участі в зборах, є інформація, що призов носитиме примусовий характер", - сказали в розвідці і відзначили, що росіяни готувалися до подібних дій ще в квітні.

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ЗСУ можуть вдарити по аеродрому в Тирасполі

Defense Express зазначає, що у військ РФ критична нестача особового складу в "ПМР". Сили так званої "республіки" обмежені – це близько 10 тисяч осіб. Причому загального, а не бойового складу. Техніка застаріла, її замало.

Авіапереброска десанту до Придністров'я стане ризиком для Росії. Маршрут польоту проходитиме над Україною. Враховуючи дії ешелонованої системи ППО України, наслідки можуть бути відповідними.

Крім того, аеродром Тирасполя знаходиться всього в 10 кілометрах від кордону з Україною. Об'єкт досяжний навіть артилерією. Якщо аеродром стане транспортним хабом для російської армії, ЗСУ можуть завдати по ньому ударів.

Наступ Росії з Придністров'я

В Оперативному командуванні Південь ЗСУ 27 квітня повідомили, що Росія готує провокацію у вигляді ракетних ударів по Придністров'ю. Росіяни збираються звинуватити в таких діях Україну, яка, мовляв, напала на невизнаний молдавський анклав.

Радник глави ОП Олексій Арестович казав, що Молдова може опинитися в складній ситуації через провокації, які Росія реалізує у Придністров'ї. За його словами, якщо Кишинів звернеться до Києва за допомогою, українські війська можуть швидко взяти окупований російською армією анклав під свій контроль.

У Молдові заявили, що не готові до силового звільнення Придністров'я, оскільки такий варіант розвитку подій суперечить правовому статусу регіону. У Кишиневі мають намір вирішувати конфлікт політичним способом.

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