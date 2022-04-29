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Можуть піти на ескалацію: прикордонники оцінили ризик наступу росіян на Україну з Придністров’я

29 квітня 2022, 16:28

Українські прикордонники намагаються підсилити ділянки на Придністровському сегменті українсько-молдовського кордону.

Прикордонники оцінили ризик наступу росіян на Україну з Придністров’я/ УНІАН

Ситуація на кордоні з Молдовою досі залишається напруженою, зокрема – на сегменті Придністров’я.

Не відкидається варіант, що Росія може використати цю територію, щоб здійснити ескалацію війни в Україні. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу 29 квітня, розповідаючи про поточну ситуацію на ділянках держкордону, пише УНІАН.

"Не виключається, що як і територію Білорусі, ворог може використати цей напрямок для подальшої ескалації. Однак зазначу, що і на кордоні з Білоруссю, і на напрямку Придністров’я сили оборони України вживають всіх необхідних заходів для посилення цих ділянок і, зокрема, враховується вся інформація, яка може впливати на захист кордону", – зазначив Демченко.

Речник ДПСУ нагадав, що пункти пропуску не працюють як на кордоні з Білоруссю та Росією, так і на Придністровському сегменті українсько-молдовського кордону. Через ці пункти пропуску не проводиться пропуск громадян.

Ситуація на кордоні у Чернігівській та Сумській областях

Українські прикордонники наразі не фіксують формування росіянами угруповань, які могли б відновити наступ у напрямку Чернігівщини та Сумщини. На території РФ поблизу кордону з Україною у цих областях спостерігається лише деяке переміщення військової техніки.

Проте поблизу кордону росіяни ще продовжують здійснювати збройні провокації. Так, напередодні, 28 квітня, окупанти тричі обстрілювали Чернігівську область, а 29 квітня з мінометів стріляли по Сумській області.

Провокації Росії в Придністров’ї

Нагадаємо, 25 квітня близько 17:45 у столиці невизнаної "Придністровської молдавської республіки" – місті Тирасполь – прогриміла серія вибухів. Вони сталися у приміщенні, де розташовані офіси місцевого "Міністерства державної безпеки" і філії російської "Федеральної Служби безпеки" в ПМР".

Після цього в ГУР Міноборони України заявили, що ці вибухи – спланована провокація російських спецслужб. Це підтверджується, зокрема, тим, що для керівництва Придністров'я вони не стали несподіванкою – ті ще за декілька днів до них готувалися.

Після вибухів у Тирасполі в Молдові заявили, що такі події – це привід для створення напруженості в регіоні. У зв’язку з цими подіями Служба безпеки країни скликала термінове засідання.

Потім українська розвідка повідомила, що Росія готує ракетний удар по Придністров’ю і розсилає СМС з попередженням нібито від ЗСУ, плануючи звинуватити в обстрілах Україну.

Повідомлялося, що на території так званої "Придністровської Молдавської Республіки" почалася підготовка до концентрації військових сил для подальшої атаки в бік Одеси. У окупованому Криму готують літаки і вертольоти для перекидання військових підрозділів до Придністров'я. Там, на аеродромі в Тирасполі, вже готують злітно-посадкову смугу для прийому повітряних суден.

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