Україна може захопити Придністров'я за "клацанням пальців" - Арестович

Арестович прокоментував ситуацію в Придністров'ї / Фото УНІАН

Через загострення в окупованому Придністров‘ї, яке провокує РФ, Молдова може опинитися в складній ситуації. І найкраще, що може зробити в цьому випадку Кишинів, це звернутися за допомогою до України та Румунії.

Таку думку озвучив радник глави Офісу президента Олексій Арестович 26 квітня в ефірі Фейгін Live.

"У Молдови можуть бути дуже великі неприємності", - сказав Арестович.

На думку радника глави ОП, румуни - близький молдаванам народ, і захочуть заступитися за них, якщо виникне небезпека.

"Ну, і треба розуміти, що і для нас Молдова – найближчий сусід, доля якого нам далеко не байдужа. Ми завжди з молдавським народом стояли, стоїмо і будемо стояти. Тому вони можуть і до нас звертатися за допомогою", - сказав Арестович.

На щапитання, скільки знадобиться сил, щоби "Тирасполь захопити", радник глави ОП відповів, клацнувши пальцями: "Ми впораємося... Раз - і немає".

"Але це територія суверенної Молдови, ми не можемо дозволити собі навіть заяв подібного роду. Лише після звернення молдавської сторони", - уточнив Арестович.

Довідка. Тирасполь - місто на Лівому березі Дністра, столиця невизнаної Придністровської Молдавської Республіки.

В окупованому Придністров'ї перебувають близько 1500 російських військових і до 7000 місцевих силовиків.

Ситуація в Придністров'ї

У захопленому Росією Придністров'ї 25 квітня сталися вибухи. Вони були зафіксовані в будівлі "Міністерства державної безпеки Придністровської Молдавської Республіки".

У Головному управлінні розвідки Міноборони України зробили заяву про те, що це провокація ФСБ. Під обстрілом опинилася і філія російської Федеральної Служби безпеки в "ПМР". Як стверджують в українській розвідці, Росія може влаштувати інші теракти у Тирасполі та на інших захоплених територіях.

26 квітня стався вибух у селищі Маяк Григоріопольського району в Придністров'ї. Були підірвані ретрансляційні вишки. У підсумку були виведені з ладу 2 потужні антени, що транслювали радіостанції з Росії.

У Генштабі ЗСУ заявили, що російські війська в Придністров'ї приведені в стан повної бойової готовності. Силові структури перевели на посилений режим несення військової служби.

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