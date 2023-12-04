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"Перетворити СБУ на "Службу Божу України": Бенюк запропонував реформувати спецслужбу

Дмитро Відоменко
4 грудня 2023, 14:11
Легендарний артист і директор Київського театру на Подолі Богдан Бенюк висловив своє прагнення стати керівником Служби безпеки України.
СБУ, Бенюк
У Богдана Бенюка є своя концепція реформи СБУ / колаж Главред, фото УНІАН

Легенда українського театру і кіно Богдан Бенюк відзначився несподіваною заявою - мовляв, він хоче стати керівником Служби безпеки України. І її, мовляв, треба перетворити на "Службу Божу України". Про це Бенюк розповів в інтерв'ю українському телеведучому Олексію Суханову.

"Я б хотів очолити СБУ. Перетворив би її на "Службу Божу України". Якщо ми не будемо виховувати цих курсантів в національній свідомості і в любові до України, то ми виховаємо дуже хороших фахівців-зрадників", – сказав артист.

Бенюк також зазначив, що говорити українською мовою повинні люди, які займають державні посади.

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"І ми розуміємо, що чиновники, засоби масової інформації, армія, присягу вони читають якою мовою? Далі дитячі садки, покоління нові обов'язково повинні говорити на роботі, як і в театрі українською мовою, адже це державна установа", – додав він.

Суханов також запитав Бенюка про недавній мовний скандал за участю екснардепа Ірини Фаріон (артист зайняв її позицію в конфлікті).

"Навіщо ми з тобою мудрі люди будемо обговорювати, що баба бабі сказала?",- відповів Бенюк і додав, що Фаріон знає особисто (обидва вони перебувають у партії "Свобода"), тому довіряє їй.

"Я б хотів, щоб я і ти працювали в СБУ. У нас і так дуже багато зрадників, які сидять тут в Україні по сьогоднішній день. Їх величезна кількість", - підсумував Бенюк.

Скандальні висловлювання Фаріон

Нагадаємо, нещодавно Фаріон зашкварилась нахабним "наїздом" на російськомовних українських захисників. Фаріон каже, що російськомовні захисники України повинні називати себе не українцями, а росіянами.

Після цього Фаріон поставили на місце і пригрозили в'язницею. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець звернувся до Нацполіції та СБУ після скандальних заяв Ірини Фаріон.

Після висловлювань Фаріон військові були розгнівані і накинулися на неї. Однак мовознавець не знайшла нічого кращого і поскаржилася ОП на військових. Вона закликала покарати військових, які нецензурно" послали " її після зауважень щодо спілкування російською мовою на службі.

У Львові багато студентів збунтувалися проти Фаріон і зажадали її звільнення. 15 листопада стало відомо про те, що СБУ відкрила справу на Фаріон. Її підозрюють за 4 статтями.

Скандальну Фаріон за статтею звільнили з Львівської політехніки. Приводом звільнення стало порушення 41 статті Кодексу законів про працю. У Міносвіти підтвердили, що ректор вже підписав заяву на звільнення.

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