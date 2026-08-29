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Принц Вільям завдав серйозного удару принцу Гаррі: що він зробив

Олена Кюпелі
29 серпня 2026, 13:37
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Принц Гаррі та принц Вільям не з'являтимуться разом на публічних заходах.
Принц Вільям проти Гаррі та Меган
Принц Вільям проти Гаррі та Меган / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com; instagram.com, princeandprincessofwales

Коротко:

  • Що кажуть джерела про стосунки принців
  • Яке рішення прийняв принц Вільям

Принц Вільям, за повідомленнями інсайдерів, відмовляється з’являтися на публічних заходах разом зі своїм братом принцом Гаррі після його повернення до Великої Британії.

Як повідомляє radaronline.com, майбутній король не готовий демонструвати видимість примирення, якого насправді, як стверджується, не відбулося.

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Принц Вільям і Кейт Міддлтон - справа принца Ендрю
Принц Вільям і Кейт Міддлтон не хочуть з’являтися з Гаррі / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

За словами джерел, Вільям вважає, що спільні виходи автоматично будуть сприйняті громадськістю як знак того, що конфлікт між братами вичерпано. Однак насправді, як підкреслюється, їхні стосунки залишаються напруженими, і він не хоче створювати "хибну картинку" для ЗМІ.

Зазначається, що принц досі відчуває сильне розчарування та образу, зокрема через публічні висловлювання Гаррі та Меган Маркл про королівську родину. Пріоритетом для нього залишається захист своєї родини - дружини Кейт та дітей.

Меган Маркл і принц Гаррі повертаються до Великої Британії
Меган Маркл і принц Гаррі повернулися до Великої Британії / Фото Instagram/meghan

Незважаючи на те, що Гаррі, за даними ЗМІ, хотів би налагодити стосунки з родичами і вже зробив кроки до зближення з королем Карлом III, його контакт із братом залишається вкрай обмеженим. У оточенні Вільяма дають зрозуміти, що для зміни ситуації необхідні серйозні особисті кроки, а не просто повернення Гаррі до країни.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, український телеведучий та актор Олександр Попов повідомив, що розлучився з дружиною Галиною після двох років стосунків. Про своє розлучення він розповів публічно під час одного зі світських заходів.

Раніше також популярний український актор Володимир Горянський несподівано заговорив про усиновлення.

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Про особу: принц Гаррі

Принц Гаррі, герцог Сассекський, - п'ятий у списку спадкоємців британського престолу. Одружений з 2018 року з американською акторкою Меган Маркл, яка у 2019 році народила сина Арчі, а у 2021 році - доньку Лілібет. У 2020 році Гаррі та Меган зняли з себе обов’язки, пов’язані з королівською родиною, і переїхали до США, повідомляє Вікіпедія. 10 квітня 2025 року прибув з неоголошеним візитом до Львова, відвідав центр реабілітації цивільних медиків та поранених військових і зустрівся з 10-річним хлопчиком, який вижив, але втратив матір після удару російських окупантів по Вінниці. Сам Гаррі повідомив, що це його перший, але не останній візит до України.

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