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Син принца Вільяма подорослішав і став його копією

Олена Кюпелі
8 вересня 2026, 22:54
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Принц Джордж вступає в новий етап свого життя.
Джордж став уже зовсім дорослим
Джордж став уже зовсім дорослим / Колаж Главред, фото Instagram/princeandprincessofwales

Коротко:

  • Як зараз виглядає принц Джордж
  • До якого етапу він готується

13-річний принц Джордж вперше з'явився на офіційних портретах у формі Ітонського коледжу - і відразу вразив тим, як сильно подорослішав.

Як пише Page Six, на знімках спадкоємець британського престолу позує в традиційній шкільній формі: чорний фрак, жилет, смугасті штани та біла сорочка з жорстким коміром. У кадрі він виглядає впевнено й стримано - на одному зі знімків тримає руки в кишенях, на іншому - акуратно складає їх перед собою.

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Принц Джордж йде до нової школи
Принц Джордж йде до нової школи / Фото Instagram/princeandprincessofwales

Портрети були опубліковані в день його першого навчального дня в престижному Ітонському коледжі - елітній школі-інтернаті, де раніше навчалися його батько, принц Вільям, і дядько, принц Гаррі.

Принц Джордж йде до нової школи
Принц Джордж іде до нової школи / Фото Instagram/princeandprincessofwales

На заняття Джордж прибув разом із батьками - принцом Вільямом і Кейт Міддлтон. Незважаючи на дощову погоду, родина виглядала розслабленою і навіть жартувала дорогою до кампусу. Спочатку підліток був одягнений у класичний костюм із краваткою, але пізніше переодягнувся у строгу форму навчального закладу.

Цей етап вважається важливою віхою в житті майбутнього короля: він розпочинає навчання в одній із найпрестижніших шкіл Великої Британії, відомій своїми традиціями та суворими правилами.

Принц Джордж йде до нової школи
Принц Джордж іде до нової школи / Фото Instagram/princeandprincessofwales

При цьому експерти зазначають, що головним випробуванням для Джорджа стане не навчання, а необхідність зберігати приватне життя в умовах постійної уваги - особливо в епоху соцмереж, де у кожного однокласника є смартфон.

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