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"Приголомшливий актор": помер заслужений артист України - що сталося

Еліна Чигис
1 лютого 2025, 12:05
3943
Станіслав Колокольніков не зміг перемогти хворобу.
Станіслав Колокольников
Помер Станіслав Колокольніков / колаж: Главред, фото: facebook.com, Koleso Teatr, pixabay.com/

Коротко:

  • Станіслав Колокольніков помер від хвороби
  • Коли пройде прощання з артистом

Заслужений артист України Станіслав Колокольніков помер у четвер, 30 січня, у віці 64 років. Відомо, що артист боровся з важкою хворобою.

Сумну звістку повідомили на сторінці в соцмережах Київського академічного театру "Колесо".

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Колеги висловили своє співчуття та зазначили, що це величезна втрата для них.

"Приголомшливий актор, який володів власним характерним і неповторним стилем. Станіславу Колокольнікову були підвладні ролі будь-якого жанру і художнього виміру", - зазначили в театрі.

Колеги артиста висловилися про його смерть
Колеги артиста висловилися про його смерть / фото: скрін facebook.com Koleso Teatr

Також відомо, що прощання зі Станіславом Колокольніковим відбудеться в понеділок, 3 лютого, о 12:00 у Київському крематорії, прийти можуть усі охочі провести артиста в останню путь.

Які відомі люди померли - останні новини

Як повідомляв Главред, нещодавно в боях з агресорами РФ загинув відомий спортсмен. Україна втратила чемпіона з панкратіону - Павла Унгуряна.

Також повідомлялося, що померла учасниця гурту Лисапетний батальйон. Олександра Манастирська була важливою частиною гурту, оскільки стояла біля витоків його створення.

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Хто такий Станіслав Колокольніков?

Станіслав Колокольніков - народився 16 листопада 1961 року в Києві. Освіту здобув у Київському державному інституті театрального мистецтва імені Карпенка-Карого, спеціальність - актор драматичного театру і кіно.

Заслужений артист України працював у Черкаському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Григоровича Шевченка, в експериментальному театрі-студії Володимира Пилипенка, у "Драм-Антрі", у Київському драматичному театрі "Браво" та в театрі "Магія".

З 1993 року Колокольніков був провідним майстром сцени Київського академічного театру "Колесо". Там він зіграв 30 ролей, зокрема в п'єсах Панаса Саксаганського, Агати Крісті, Олени Пчілки, Ярослава Стельмаха, Педро Кальдерона де Ла Барка, Миколи Куліша, Жана-Батиста Мольєра та багатьох інших.

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