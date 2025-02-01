"Приголомшливий актор": помер заслужений артист України - що сталося

Коротко:
- Станіслав Колокольніков помер від хвороби
- Коли пройде прощання з артистом
Заслужений артист України Станіслав Колокольніков помер у четвер, 30 січня, у віці 64 років. Відомо, що артист боровся з важкою хворобою.
Сумну звістку повідомили на сторінці в соцмережах Київського академічного театру "Колесо".
Колеги висловили своє співчуття та зазначили, що це величезна втрата для них.
"Приголомшливий актор, який володів власним характерним і неповторним стилем. Станіславу Колокольнікову були підвладні ролі будь-якого жанру і художнього виміру", - зазначили в театрі.
Також відомо, що прощання зі Станіславом Колокольніковим відбудеться в понеділок, 3 лютого, о 12:00 у Київському крематорії, прийти можуть усі охочі провести артиста в останню путь.
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Хто такий Станіслав Колокольніков?
Станіслав Колокольніков - народився 16 листопада 1961 року в Києві. Освіту здобув у Київському державному інституті театрального мистецтва імені Карпенка-Карого, спеціальність - актор драматичного театру і кіно.
Заслужений артист України працював у Черкаському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Григоровича Шевченка, в експериментальному театрі-студії Володимира Пилипенка, у "Драм-Антрі", у Київському драматичному театрі "Браво" та в театрі "Магія".
З 1993 року Колокольніков був провідним майстром сцени Київського академічного театру "Колесо". Там він зіграв 30 ролей, зокрема в п'єсах Панаса Саксаганського, Агати Крісті, Олени Пчілки, Ярослава Стельмаха, Педро Кальдерона де Ла Барка, Миколи Куліша, Жана-Батиста Мольєра та багатьох інших.
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