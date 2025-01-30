"Патріарх української хореографії": у 99 років помер народний артист

У Кіровоградській філармонії зазначили, що "разом з Анатолієм Кривохіжею відійшла ціла епоха української сценічної хореографії".

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Анатолій Кривохижа / колаж: Главред, фото: Facebook Музей історії українського хореографічного мистецтва

Коротко:

Анатолій Кривохижа помер 29 січня

Про смерть Кривохижі повідомив голова Кіровоградської ОВА

Прощання з Кривохіжею відбудеться 31 січня

У Кропивницькому помер Анатолій Кривохижа, народний артист України, хореограф, засновник і багаторічний керівник ансамблю танцю "Ятрань", а також театру музики, пісні і танцю "Зоряни". Йому було 99 років.

Про смерть Анатолія Кривохижі повідомив у Facebook начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович та Кіровоградська обласна філармонія, у якій той працював із 1987 по 1997 роки. Анатолій Кривохижа помер 29 січня.

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"Сумна новина - не стало Анатолія Михайловича Кривохижі. Народного артиста України, одного з патріархів української хореографії, художнього керівника славнозвісного ансамблю Ятрань, театру музики, пісні і танцю "Зоряни", Почесного громадянина міста. Не стало Майстра, Художника, Вчителя... Знав його особисто, і те, що зробив Анатолій Михайлович для української культури, для Кіровоградщини, житиме завжди. Співчуття родині, всій хореографічній спільноті, учням. Світла пам'ять Корифею українського народного танцю", - написав Андрій Райкович.

"Його творчий почерк - це синтез автентичності та сценічної виразності. Він залишався вірним принципу: танець - це жива історія народу, його голос, душа і характер. Саме тому постановки Кривохижі завжди були емоційно насиченими, глибоко осмисленими, вони зачаровували своєю автентичністю і водночас сценічною виразністю", - зазначили в пості Кіровоградської обласної філармонії.

У філармонії зазначили, що "разом з Анатолієм Кривохіжею відійшла ціла епоха української сценічної хореографії".

"Його справа продовжує жити в кожному танцюристі, у кожній хореографічній постановці, у кожному па, що несе в собі дух української землі. Його учні, колеги, послідовники пам'ятатимуть його як невтомного дослідника народного мистецтва, новатора та Майстра, що присвятив своє життя збереженню та розвитку українського танцю", - йдеться в повідомленні Кіровоградської обласної філармонії.

Прощання з Анатолієм Кривохіжею відбудеться 31 січня з 9.30:12.00 у приміщенні філармонії в Кропивницькому.

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Хто такий Анатолій Кривохижа Анатолій Кривохижа народився 1 грудня 1925 року в селі Копанки Маловисківського району Кіровоградської області. Після закінчення факультету фізичного виховання Омського державного педагогічного інституту фізичної культури 1957 року він заснував у Кропивницькому (тоді Кіровоград) ансамбль українського народного танцю "Ятрань", який став знаковим для української хореографії. Серед відомих постановок "Ятранські ігри", "Поворотня", "Колядки". 1987 року Кривохижа очолив Академічний театр музики, пісні і танцю "Зоряни" при Кіровоградській обласній філармонії. Під його керівництвом театр став одним із провідних на українській хореографічній сцені. З 1997 року Кривохижа працював викладачем у Кіровоградському педагогічному університеті ім. В. В. Ломоносова. В. Винниченка, викладаючи дисципліни Мистецтво балетмейстера, Підготовка концертних номерів, Народознавство та хореографічний фольклор України. Анатолій Кривохижа отримав звання заслуженого діяча мистецтв України 1967 року та Народного артиста України 1973 року.

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