"Була одна із самих перших": померла учасниця гурту Лісапетний батальйон

Коротко:
- Померла Олександра Манастирська
- Наталія Фаліон розповіла про важливість і цінність покійної колеги
Музичний колектив Лісапетний батальйон втратив одну зі своїх учасниць - Олександру Манастирську. Про смерть артистки на своїй сторінці у Facebook повідомила лідерка і засновниця гурту Наталія Фаліон.
Вона зазначила, що Манастирська була важливою частиною Лісапетного батальйону, оскільки стояла біля витоків його створення. Причини смерті Олександри Манастирської не розголошують.
"Лісапетний батальйон сьогодні в печалі. Відійшла у вічність наша подруга - Манастирська Олександра. Багато років вона була з нами на сцені, вона була одна із самих перших співачок гурту Бабине літо. Нехай спочиває з Богом і залишається в нашій памʼяті навіки", - пише Наталія Фаліон.
У коментарях колективу та сім'ї покійної шанувальники Лісапетного батальйону висловлюють свої щирі співчуття.
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Що таке Лісапетний батальйон?
Лісапетний батальйон - музичний гурт, створений шляхом об'єднання двох народних гуртів "Забава" (естрадно-фольклорний гурт із містечка Скала-Подільська Борщівського району Тернопільської області) та "Бабине літо" (аматорський театр, що працював при П'ятничанському сільському будинку культури), керівницею яких була і є Наталія Фаліон. Гурт став відомим після виконання пісні "Лісапет" у травні 2013 року у фіналі 5-го сезону телевізійного шоу "Україна має талант" на телеканалі СТБ, повідомляє Вікіпедія.
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