"Була одна із самих перших": померла учасниця гурту Лісапетний батальйон

Лісапетний батальйон занурився у скорботу зі смертю Манастирської.

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Померла Олександра Манастирська - учасниця гурту Лісапетний батальйон / колаж: Главред, фото: pexels.com, facebook.com/natalia.falion

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Померла Олександра Манастирська

Наталія Фаліон розповіла про важливість і цінність покійної колеги

Музичний колектив Лісапетний батальйон втратив одну зі своїх учасниць - Олександру Манастирську. Про смерть артистки на своїй сторінці у Facebook повідомила лідерка і засновниця гурту Наталія Фаліон.

Вона зазначила, що Манастирська була важливою частиною Лісапетного батальйону, оскільки стояла біля витоків його створення. Причини смерті Олександри Манастирської не розголошують.

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"Лісапетний батальйон сьогодні в печалі. Відійшла у вічність наша подруга - Манастирська Олександра. Багато років вона була з нами на сцені, вона була одна із самих перших співачок гурту Бабине літо. Нехай спочиває з Богом і залишається в нашій памʼяті навіки", - пише Наталія Фаліон.

У коментарях колективу та сім'ї покійної шанувальники Лісапетного батальйону висловлюють свої щирі співчуття.

Померла Олександра Манастирська - учасниця гурту Лісапетний батальйон / facebook.com/natalia.falion

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Що таке Лісапетний батальйон? Лісапетний батальйон - музичний гурт, створений шляхом об'єднання двох народних гуртів "Забава" (естрадно-фольклорний гурт із містечка Скала-Подільська Борщівського району Тернопільської області) та "Бабине літо" (аматорський театр, що працював при П'ятничанському сільському будинку культури), керівницею яких була і є Наталія Фаліон. Гурт став відомим після виконання пісні "Лісапет" у травні 2013 року у фіналі 5-го сезону телевізійного шоу "Україна має талант" на телеканалі СТБ, повідомляє Вікіпедія.

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