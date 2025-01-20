Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Була одна із самих перших": померла учасниця гурту Лісапетний батальйон

Анна Підгорна
20 січня 2025, 12:10
212
Лісапетний батальйон занурився у скорботу зі смертю Манастирської.
Померла Олександра Манастирська
Померла Олександра Манастирська - учасниця гурту Лісапетний батальйон / колаж: Главред, фото: pexels.com, facebook.com/natalia.falion

Коротко:

  • Померла Олександра Манастирська
  • Наталія Фаліон розповіла про важливість і цінність покійної колеги

Музичний колектив Лісапетний батальйон втратив одну зі своїх учасниць - Олександру Манастирську. Про смерть артистки на своїй сторінці у Facebook повідомила лідерка і засновниця гурту Наталія Фаліон.

Вона зазначила, що Манастирська була важливою частиною Лісапетного батальйону, оскільки стояла біля витоків його створення. Причини смерті Олександри Манастирської не розголошують.

відео дня

"Лісапетний батальйон сьогодні в печалі. Відійшла у вічність наша подруга - Манастирська Олександра. Багато років вона була з нами на сцені, вона була одна із самих перших співачок гурту Бабине літо. Нехай спочиває з Богом і залишається в нашій памʼяті навіки", - пише Наталія Фаліон.

У коментарях колективу та сім'ї покійної шанувальники Лісапетного батальйону висловлюють свої щирі співчуття.

Померла Олександра Манастирська
Померла Олександра Манастирська - учасниця гурту Лісапетний батальйон / facebook.com/natalia.falion

Останні зіркові новини:

Раніше Главред розповідав, що на фронті загинув редактор шоу "МастерШеф" Антон Вовк. Трагедія сталася під час виконання бойового завдання. У нього залишилася дружина і дві доньки.

Також напередодні Нового року-2025 помер 39-й президент США Джиммі Картер - йому було сто років, і його вважали найстарішим із президентів. В останні роки він страждав від онкології.

Читайте також:

Що таке Лісапетний батальйон?

Лісапетний батальйон - музичний гурт, створений шляхом об'єднання двох народних гуртів "Забава" (естрадно-фольклорний гурт із містечка Скала-Подільська Борщівського району Тернопільської області) та "Бабине літо" (аматорський театр, що працював при П'ятничанському сільському будинку культури), керівницею яких була і є Наталія Фаліон. Гурт став відомим після виконання пісні "Лісапет" у травні 2013 року у фіналі 5-го сезону телевізійного шоу "Україна має талант" на телеканалі СТБ, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес новини шоу бізнесу
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Фіцо просять піти у відставку через агресію до Зеленського та інших політиків

Фіцо просять піти у відставку через агресію до Зеленського та інших політиків

12:40Світ
В Україні різко вдарить +9 градусів: у яких областях буде найтепліше

В Україні різко вдарить +9 градусів: у яких областях буде найтепліше

12:31Синоптик
"Не знав, проти кого воюємо": полонений солдат КНДР зізнався, як потрапив на війну

"Не знав, проти кого воюємо": полонений солдат КНДР зізнався, як потрапив на війну

11:52Україна
Реклама

Популярне

Більше
Коли закінчиться війна в Україні: рік припинення вогню і що буде далі

Коли закінчиться війна в Україні: рік припинення вогню і що буде далі

Карта Deep State онлайн за 20 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 20 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Як прибрати вапняний наліт в унітазі: простий, але дуже ефективний спосіб

Як прибрати вапняний наліт в унітазі: простий, але дуже ефективний спосіб

Фінансовий гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня

Фінансовий гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня

Україна не може перехопити ракету "Орешник": Сирський зробив важливу заяву

Україна не може перехопити ракету "Орешник": Сирський зробив важливу заяву

Останні новини

13:22

Українські десантники знищили та змусили втікати росіян на бронетехніці

13:12

"Я вже переконаний": друг Тімми розповів, хто міг вбити баскетболіста

12:57

Процес може затягнутися на роки: у ЗСУ оцінили можливі переговори з РФ

12:46

Трамп на порозі президентства: з'явилася програма інавгурації

12:40

Фіцо просять піти у відставку через агресію до Зеленського та інших політиків

Інавгурація Дональда Трампа 2025: онлайн-трансляція церемоніїІнавгурація Дональда Трампа 2025: онлайн-трансляція церемонії
12:31

В Україні різко вдарить +9 градусів: у яких областях буде найтепліше

12:10

"Була одна із самих перших": померла учасниця гурту Лісапетний батальйон

12:03

"А я їм нащо": дружина Остапчука розповіла, чи спілкується вона з дітьми чоловіка

11:54

Окупанти взялися за ЗАЕС: ворог планує небезпечні дії - Андрющенко

Реклама
11:52

"Не знав, проти кого воюємо": полонений солдат КНДР зізнався, як потрапив на війнуВідео

11:46

У Києві запобігли вбивству заступника глави МОЗ

11:40

Не мирна угода, а капітуляція: чи зможе Трамп закінчити війну в Україні

11:33

Базовий сценарій Трампа щодо війни в Україні передбачає програш Путіна – ЗагороднійВідео

11:22

Розгромила росіянку: Світоліна вийшла у чвертьфінал Australian Open-2025

11:22

Лише один хоче результату: чого очікують Путін і Трамп від зустрічі – Портников

11:17

СБУ системно знищує російську "5 колону" в Україні, - експерт про підозру Назарову

11:07

Меладзе таємно повернувся в Росію заради важливої справи: що сталося

10:58

Ціни на овочі в Україні: що подешевшало і подорожчало за тиждень

10:53

Крізь мінне поле під обстрілом: в WSJ розкрили, як ЗСУ взяли в полон солдата КНДР

10:32

Позиції зруйнували: ЗСУ попередили про зміну ситуації на ключовому напрямку

Реклама
10:25

Дві умови закінчення війни: ЗМІ з'ясували деталі мирного плану Трампа

10:25

Іран може передати РФ зброю проти українських морських дронів: в ISW розповіли деталі

10:07

Втікач Потап відповів, чи планує повертатися в Україну

09:32

Хто може почати свій бізнес у 2025 році: зірки прихильні до 3 знаків зодіаку

09:30

Гороскоп на завтра 21 січня: Терезам - гарна новина, Скорпіонам - сюрприз

09:12

Чого бояться таргани у квартирі: запахи, які не виносять прусаки

09:05

У Трампа назвали три основні питання для припинення війни в Україні

09:02

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 20 січня (оновлюється)

08:46

РФ випустила по Україні понад 140 дронів: скільки вдалося збити

08:37

РФ розривають вибухи: рій БпЛА атакував важливі авіаційні заводи КазаніВідео

08:23

Карта Deep State онлайн за 20 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Частина мирних домовленостей: чи відбудуться вибори в Україні у 2025 роціПогляд

07:58

Не перемога України: у Time розкрили плани Байдена щодо війни

06:57

Пріоритет - переговори з Путіним: Трамп знову пообіцяв завершити війну в Україні

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти каблучку

05:00

Яке сьогодні свято 20 січня 2025 року: як не накликати на себе біду сьогодні

04:30

Чому в СРСР лобове скло було під нахилом: значення знають не всі

03:30

"Ми її повинні відспівати": генерал СБУ розкрив сценарій розпаду РосіїВідео

02:32

Головний біль для Кремля: в ЗСУ назвали нові цілі масованих ударів по Росії

01:30

"Найзарозуміліші люди на планеті": відомий глянець "розніс" Гаррі та Меган

Реклама
00:10

"Супермен" Генрі Кавілл уперше став батьком

00:08

Чи завдасть РФ ракетного удару по Україні перед інавгурацією Трампа: у ЗСУ відповіли

19 січня, неділя
23:19

Голлівудський дебют: 8-річна донька Дмитра Ступки знімається для Netflix

23:03

"Ударна хвиля ледь не знесла будинок": росіяни скаржаться на атаку безпілотників

22:23

"Два головні удари": Сирський розкрив основну мету ЗСУ в Курській області

22:13

"Дурненький": Камалія поставила на місце Соломку, який назвав її бездарною

22:00

Обведуть навколо пальця будь-кого: 5 найхитріших знаків зодіаку

21:32

Україна не може перехопити ракету "Орешник": Сирський зробив важливу заявуВідео

21:27

Сирський спрогнозував, чи зможуть ЗСУ втримати Покровськ

20:58

Що робити, щоб страшний сон не збувся: народні способи

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти