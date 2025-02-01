Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Відчула той морок": дочка Сумської зізналася про домагання від викладача

Еліна Чигис
1 лютого 2025, 11:30
782
Анна Борисюк вирішила зробити публічне зізнання.
Анна Борисюк, Ольга Сумська, Антоніна Паперна, Анна Сумська
Анна Борисюк - скандал в університеті з викладачем / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Борисюк

Читайте детально:

  • Анна Борисюк розповіла про насильство в університеті, де навчалася
  • Актриса виступила за те, щоб ліквідувати цей університет

Українська актриса Анна Борисюк вважає, що Київський університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого потрібно ліквідувати. Зазначимо, Анна закінчила його влітку 2023 року з відзнакою.

На своїй сторінці в Instagram Борисюк спочатку опублікувала відео однієї з колишніх студенток скандального університету, яка звинуватила в сексуальних домаганнях і психологічному насильстві українського актора і викладача цього навчального закладу Юрія Висоцького.

відео дня

Анна зізналася, що теж зіткнулася з насильством від викладача, але подробиць не розкрила.

Анна Борисюк про домагання в університеті
Анна Борисюк про домагання в університеті / фото: скрін instagram.com, Анна Борисюк

"Цей біль досі переслідує і мене. Дякую, що я з ним не наодинці", - написала акторка.

Також донька Ольги Сумської зазначила, що вона втратила себе в цьому навчальному закладі.

Анна Борисюк не в захваті від навчання в університеті
Анна Борисюк не в захваті від навчання в університеті / фото: скрін instagram.com, Анна Борисюк

"Мораль цього університету не підлягає вивченню. Вивчені мають бути способи швидкої ліквідації подібних "навчальних епідемій", щоб забезпечити безпеку студентів, які проносять отримані травми через життя без розуміння свого "Я". Я себе там втратила, відчула той морок, до якого навіть прикипіла, перейшла у фазу вічного сну, від якого неможливо було прокинутися. Так, це жорстока школа життя, в якомусь сенсі я обнулилася там", - поскаржилася Анна.

Анну Борисюк підтримували близькі люди
Анну Борисюк підтримували близькі люди / фото: скрін instagram.com, Анна Борисюк

Варто уточнити, що Анна Борисюк зробила заяву на тлі скандалу з викладачем і художнім директором "Молодого театру" Андрієм Білоусом, якого одна зі студенток звинуватила в сексуальних домаганнях.

Ольга Сумська
Ольга Сумська / інфографіка: Главред

Ольга Сумська - останні новини по темі

Нагадаємо, раніше Главред повідомляв, що Ольга Сумська показала сімейну прогулянку серед квітучих сакур і магнолій і згадала про старшу доньку-мовчунью. Під час прогулянки Києвом, Ольга відзначила сакуру, яку вона посадила разом зі старшою дочкою Антоніною Паперною.

А також Ольга Сумська зізналася, що відчуває справжній розпач через те, що її старша донька Антоніна Паперна залишилася жити в країні-терористі Росії.

Вас може зацікавити:

Хто така Ольга Сумська

Ольга Сумська - українська актриса і телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

скандал Ольга Сумська новини шоу бізнесу
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Захоплення зброї та втеча мобілізованого: на Полтавщині застрелили військового з ТЦК

Захоплення зброї та втеча мобілізованого: на Полтавщині застрелили військового з ТЦК

12:20Україна
Армія Угорщини йшла до кордону з Україною: Орбан і Путін могли домовитися - Ягун

Армія Угорщини йшла до кордону з Україною: Орбан і Путін могли домовитися - Ягун

12:05Світ
"Організація держперевороту" у Словаччині: у ГУР відповіли на звинувачення Братислави

"Організація держперевороту" у Словаччині: у ГУР відповіли на звинувачення Братислави

11:45Україна
Реклама

Популярне

Більше
Новий дорожній знак "гриб та дві блискавки": про що попереджає

Новий дорожній знак "гриб та дві блискавки": про що попереджає

Україна під атакою ракет і дронів, прогриміли вибухи: перші подробиці

Україна під атакою ракет і дронів, прогриміли вибухи: перші подробиці

Морози накриють Україну: у яких областях буде найхолодніше

Морози накриють Україну: у яких областях буде найхолодніше

В Україні почалась реформа Сил оборони: що зміниться та які будуть наслідки

В Україні почалась реформа Сил оборони: що зміниться та які будуть наслідки

Гороскоп на лютий 2025: на 3 знаки зодіаку чекає грошовий бум

Гороскоп на лютий 2025: на 3 знаки зодіаку чекає грошовий бум

Останні новини

12:20

Захоплення зброї та втеча мобілізованого: на Полтавщині застрелили військового з ТЦК

12:11

Де захована іграшкова машинка: лише найуважніші знайдуть її за 5 секунд

12:05

"Приголомшливий актор": помер заслужений артист України - що сталося

12:05

Армія Угорщини йшла до кордону з Україною: Орбан і Путін могли домовитися - Ягун

11:45

"Організація держперевороту" у Словаччині: у ГУР відповіли на звинувачення Братислави

Переговори Трампа і Путіна відбудуться до 10 лютого: Морозов - про перспективу закінчення війниПереговори Трампа і Путіна відбудуться до 10 лютого: Морозов - про перспективу закінчення війни
11:41

Гороскоп на лютий 2025 для Скорпіонів: здійснення мрії, визнання та нагородаВідео

11:30

"Відчула той морок": дочка Сумської зізналася про домагання від викладача

11:11

Взяти Куп'янськ в оточення: ворог під Харковом атакує із трьох напрямків - ISW

10:57

"Йдеться про місяці, а не роки": у Трампа зробили заяву про закінчення війни в Україні

Реклама
10:49

Китайський гороскоп на завтра 2 лютого: Тиграм - витрати, Драконам - досягнення

10:41

Росія забрала життя 6 людей: Зеленський гостро відреагував на атаку по Україні

10:03

Гороскоп на лютий 2025 для Стрільців: кохання, успіх, гроші та задоволенняВідео

09:56

Ще одна авіакатастрофа: у США розбився літак із важкохворою дитиною

09:27

Наймасштабніша атака на Запоріжжя: були пошкоджені багатоповерхівки і заклад освітиФотоВідео

08:45

Люди під завалами, під'їзд вщент: Росія вдарила по Полтаві - є жертвиФото

08:22

У 7 областях України запроваджуються відключення світла через атаку – Укренерго

08:10

Чому Росія ніколи не віддасть Асада новій владі СиріїПогляд

07:24

Україна під атакою ракет і дронів, прогриміли вибухи: перші подробиці

06:10

Великий шпигунський скандал в Азербайджані та місце РосіїПогляд

05:55

Гороскоп на завтра 2 лютого: Тельцям - грандіозний прибуток, Рибам - успіх

Реклама
05:05

Яке сьогодні свято 1 лютого 2025 року: чому цього дня не можна важко працювати

04:35

2 прості кроки, і проблема зникне: як прибрати роздратування після гоління

04:03

Ворог хоче просуватися Харківщиною: Братчук розповів про небезпеку

03:45

"В України почнуться проблеми": названо наслідки розмови Трампа і Путіна

03:31

Чи варто мити рис перед приготуванням: господині розставили всі крапки над "і"

03:00

Як очистити решітки духовки: жінка поділилась цікавим методом

02:30

Де сховалися три покемони: надскладна головоломкаВідео

01:46

Завжди доводять розпочате до кінця: топ-5 найбільш педантичних знаків зодіаку

01:00

Лютий принесе декілька магнітних бур: які дні будуть найскладнішими

00:40

"Я поговорю з Путіним": Трамп розповів про переговори з РФ

31 січня, п'ятниця
23:29

"Заради надійного миру": Зеленський анонсував важливі переговори

23:12

Удар РФ по історичному центру Одеси: в епіцентрі удару - європейські дипломатиФото

23:09

Чи підуть росіяни на Херсон: Братчук розповів про ситуацію на фронтіВідео

22:59

Європа може ввести миротворців в Україну, а США "прикриють із повітря" – ЗМІ

22:45

Чи можна заморозити твердий сир у морозилці: господині розкрили геніальний лайфхак

22:43

"Можемо констатувати": в ГУР відреагували на виведення військ ворога з фронту

22:00

"Жест доброї волі" на фронті та новий план Путіна: головні новини України (дайджест)

21:58

США не залишать Україну: глава МЗС Італії розкрив деталі розмови з Рубіо

21:32

РФ вдарила балістикою по центру Одеси: "приліт" по готелю, є пораненіВідео

21:29

Гороскоп на лютий 2025 для Терезів: саморозвиток, нові можливості та досягненняВідео

Реклама
21:10

В Україні почалась реформа Сил оборони: що зміниться та які будуть наслідки

20:45

Як правильно зберігати гриби вдома: більшість людей роблять серйозну помилку

20:35

"У Путіна немає ходу назад": експерт розповів, чи піде диктатор на "договірняк"Відео

20:31

Вибили росіян і зачистили позицію: у Торецьку ЗСУ знищили штурмовиків РФВідео

20:16

Таку закуску їдять ложками: дуже бюджетний і простий рецепт

19:35

Як позбутись маленьких мошок у домашніх квітах: народний засіб віджене всіх комах

19:29

Витік із закритої зустрічі з Будановим: СБУ завела справу через "злив" держтаємниці

19:17

"Змінює правила гри": ЗСУ вдарили по Росії унікальною розробкою - що відомо

19:15

Долар і євро різко подешевшали: яким буде курс валют з 3 лютого

19:10

Тарифні плани Трампа зустрічаються з реальністюПогляд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти