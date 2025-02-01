"Відчула той морок": дочка Сумської зізналася про домагання від викладача

Анна Борисюк вирішила зробити публічне зізнання.

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Анна Борисюк - скандал в університеті з викладачем / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Борисюк

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Анна Борисюк розповіла про насильство в університеті, де навчалася

Актриса виступила за те, щоб ліквідувати цей університет

Українська актриса Анна Борисюк вважає, що Київський університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого потрібно ліквідувати. Зазначимо, Анна закінчила його влітку 2023 року з відзнакою.

На своїй сторінці в Instagram Борисюк спочатку опублікувала відео однієї з колишніх студенток скандального університету, яка звинуватила в сексуальних домаганнях і психологічному насильстві українського актора і викладача цього навчального закладу Юрія Висоцького.

відео дня

Анна зізналася, що теж зіткнулася з насильством від викладача, але подробиць не розкрила.

Анна Борисюк про домагання в університеті / фото: скрін instagram.com, Анна Борисюк

"Цей біль досі переслідує і мене. Дякую, що я з ним не наодинці", - написала акторка.

Також донька Ольги Сумської зазначила, що вона втратила себе в цьому навчальному закладі.

Анна Борисюк не в захваті від навчання в університеті / фото: скрін instagram.com, Анна Борисюк

"Мораль цього університету не підлягає вивченню. Вивчені мають бути способи швидкої ліквідації подібних "навчальних епідемій", щоб забезпечити безпеку студентів, які проносять отримані травми через життя без розуміння свого "Я". Я себе там втратила, відчула той морок, до якого навіть прикипіла, перейшла у фазу вічного сну, від якого неможливо було прокинутися. Так, це жорстока школа життя, в якомусь сенсі я обнулилася там", - поскаржилася Анна.

Анну Борисюк підтримували близькі люди / фото: скрін instagram.com, Анна Борисюк

Варто уточнити, що Анна Борисюк зробила заяву на тлі скандалу з викладачем і художнім директором "Молодого театру" Андрієм Білоусом, якого одна зі студенток звинуватила в сексуальних домаганнях.

Ольга Сумська / інфографіка: Главред

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Хто така Ольга Сумська Ольга Сумська - українська актриса і телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

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