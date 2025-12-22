Плітки та скандали: найгучніші розлучення українських знаменитостей у 2025 році

Стосунки багатьох знаменитостей зруйнувалися у 2025 році.

2025 рік став випробуванням для багатьох пар

У 2025 році, за статистикою, кількість розлучень зросла, не виключенням стали і пари українських знаменитостей, які здавалися шанувальникам міцними і навіть були прикладом.

Главред зібрав добірку найгучніших розлучень українських знаменитостей у 2025 році.

Тарас і Олена Тополі

1 грудня стало відомо про те, що артисти Тарас і Олена Тополі розлучаються після 12 років стосунків. Пара виховує трьох дітей і знаменитості зазначили, що будуть і далі рівномірно ними опікуватися, також співаки врегулювали майнові та фінансові питання.

"З відповідальністю і любов'ю до наших дітей, ми ставимо крапку в стосунках і починаємо нові, окремі сторінки життя. Уже не як чоловік і дружина, але як партнери у вихованні дітей. З однаковою відповідальністю за їхнє майбутнє, у взаємній повазі, підтримці та з постійною роботою над тим, щоб вони й надалі отримували максимальну увагу, належне виховання та любов від нас обох, як від батьків", - написала пара.

Тарас та Олена Тополі з дітьми / фото: instagram.com, Тарас Тополя

Наталка Денисенко та Андрій Фединчик

Наталка та Андрій були одружені 8 років і виховують спільного сина. На початку повномасштабної війни Федінчик приєднався до ЗСУ, але зараз він продовжує займатися акторством, звільнившись зі служби. Наталка вже пояснила, що причиною розлучення стало те, що чоловік ображав її через ревнощі. До речі, заяву на розлучення подала сама Денисенко.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик із сином / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко

У березні 2025 року Дмитро Комаров публічно повідомив про розлучення з моделлю, пара була у шлюбі 6 років.

"Ніхто нікого не зрадив. Не обдурив. Не пішов до іншого/іншої. Розходимося з повагою один до одного. Це зважене рішення двох дорослих людей. І все, що було в нашому спільному житті, залишається тільки нашим, між нами двома. За закритими дверима сім'ї, яку нам не вдалося зберегти", - написав Дмитро.

Дмитро Комаров, Олександра Кучеренко / instagram.com/komarovmir

Олена Світлицька та Микола

У середині січня Олена Світлицька поділилася новиною про розлучення і зазначила, що причин для цього було чимало. Пара розлучилася без скандалів, і Микола продовжує активно спілкуватися з їхніми двома доньками.

"Він дуже люблячий батько, тому тут ділити обов'язки не довелося. Багато часу він проводить із ними, поки я на подіях важливих. Поки що ми не ділили майно і з огляду на те, що в мене гарний чоловік, я думаю, що жодних проблем із цим не буде. Ну причин досить багато. Просто в якийсь момент ми зрозуміли, що краще окремо", - зізнавалася Світлицька.

Олена Світлицька з колишнім чоловіком / фото: instagram.com, Олена Світлицька

Юлія Юріна та Влад Байдун

Співачка Юлія Юріна та продюсер Влад Байдун розлучилися наприкінці серпня 2025 року після 10 років шлюбу. Виявляється, пара не жила разом протягом трьох років.

"Ми вже як три роки не жили разом і були інші стосунки, у нього вже інша сім'я, відкладали розлучення, ось цього року зробили", - поділилася Юріна.

Юлія Юріна з колишнім чоловіком / фото: instagram.com, Юлія Юріна

Ольга Гобачева та Юрій Нікітін

Ольга Горбачова розлучилася з Юрієм Нікітіним після 9 років шлюбу і це вже друге їхнє розлучення. Вони одружилися в 2007 році, через 2 роки розійшлися, а в 2016 знову одружилися. Пара виховує двох доньок.

"Це взаємна історія. Великим ініціатором у фіналі була Оля, але вона просто висловила думку, яка була у нас обох. Ми втомилися від тих стосунків, які були. Нам потрібен якийсь час, можливо - перезавантаження. Третіх осіб у цій історії не було", - розповідав Нікітін.

Юрій Нікітін, Ольга Горбачова / фото: instagram.com/, Ольга Горбачова

Яна Глущенко та Олег Збаращук

Актриса і гумористка Яна Глущенко розлучилася з продюсером Олегом Збаращуком після дев'яти років стосунків, у них є спільний син Тамерлан. У листопаді 2025 року Яна ділилася, що вона розійшлася з чоловіком без сварок, ніяких зрад не було і колишнє подружжя вдячне одне одному за спільні роки.

Яна Глущенко з родиною / фото: instagram.com, Яна Глущенко

Роман Сасанчин та Іванна

Дружина Романа Сасанчина не розкрила точних причин розлучення з чоловіком, але зізнавалася, що це сталося через деякі вчинки співака.

"Моя любов до нього була сильною, але сталися вчинки, через які вона згасла. Виносити причину я не буду, бо я не хочу, щоб це колись побачила Еліза. Одне скажу - він найкращий тато для своєї доньки. Вірю, що ми знайдемо сили зробити все, щоб вона була щаслива, а це вже питання часу", - говорила Іванна.

Роман Сасанчин із донькою та колишньою дружиною / фото: instagram.com, Роман Сасанчин

Віктор Розовий та Ольга Мерзлікіна

Розлучення гумориста і моделі стало справжнім резонансом у ЗМІ. Пара одружилася в березні 2024 року, а в травні 2025 року вони розповіли про розлучення, виявилося, розрив стався через зради Віктора.

Спочатку Розовий дав скандальне інтерв'ю про розлучення, в якому розповів багато інтимних подробиць спільного життя з Мерзлікіною, а потім Ольга дала йому відповідь в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Віктор Розовий з колишньою дружиною / фото: instagram.com, Віктор Розовий

Іван Люленов та Єлизавета Кравченко

Гуморист і співак Іван Люленов розлучився з танцівницею Єлизаветою Кравченко після трьох спільних років стосунків.

"Ми розійшлися по-дорослому і залишилися в хороших стосунках. Жодних скандалів і негативу між нами немає. Ми вдячні одне одному за цей шлях", - зазначали знаменитості.

Іван Люленов та Єлизавета Кравченко / фото: instagram.com, Іван Люленов

Данило Мірешкін і Ксенія Данилова

Актор і військовослужбовець Данило Мірешкін розлучився з актрисою Ксенією Даніловою. Як стало відомо, проблеми в парі були ще до повномасштабної війни, а після 2022 року їхні проблеми тільки загострилися. У пари є спільна донька Василина.

Данило Мірешкін з колишньою дружиною / фото: facebook.com, Ксенія Данилова

Олена Шоптенко та Олексій Іванов

Про розлучення Олени Шоптенко, яка побралася з коханим ще 2016 року, ходило багато чуток, адже танцівниця живе з сином за кордоном ще з початку повномасштабної війни в Україні. Шоптенко все ж зізналася, що офіційно розірвала шлюб з Івановим.

"Це ж не те, що хтось поганий, а хтось хороший. Просто я малювала собі якусь одну картину, мій партнер - іншу. Питання в тому, що треба спочатку домовлятися", - пояснила Олена.

Олена Шоптенко розлучилася з чоловіком / фото: instagram.com, Олена Шоптенко

Євген Фешак і Наталя

Відомий ведучий Євген Фешак у 2025 році розповів, що у 2024 розлучився із солісткою гурту "Ділайс" Наталією. Пара була у стосунках понад 13 років, але ведучий так і не розповів, чому вони розірвали шлюб.

Євген Фешак із колишньою дружиною / фото: lux.fm/

