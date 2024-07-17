Адель ставить на паузу кар'єру та йде зі сцени: "Коли-небудь до цього звикну"

Британська діва розповіла, чому більше не може займатися музикою.

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Адель йде зі сцени - співачка назвала причину / колаж: Главред, фото: instagram.com/adele

Восени в Лас-Вегасі Адель завершить великий музичний тур і зникне зі сцени та сторінок таблоїдів. Таке своє рішення співачка нещодавно повідомила в інтерв'ю ZDF.

Артистка зізналася, що хоче взяти велику перерву не лише від виступів, а й від музики загалом. Тому нових пісень від Адель найближчим часом точно чекати не варто.

"У мене взагалі немає жодних планів щодо нової музики. Я хочу великої перерви після туру. Планую займатися іншими творчими речами, хоча б ненадовго", - каже зірка.

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Що означають "інші творчі речі", Адель уточнювати не стала. Відомо, що співачка планує подорож до рідної Великої Британії. "Я сумую за тим, що було до того, як я стала відомою. Найбільше, мабуть, за невпізнаваністю на вулицях. Однак той факт, що людям подобається мій голос і пісні, доволі дивний, тому не думаю, що колись до цього звикну. Тож воно того варте... Просто необхідно дотримуватися балансу", - ділиться роздумами співачка.

Варто зазначити, що остання велика перерва Адель у творчості була пов'язана з першим заміжжям і народженням першої дитини. Восени 2023 року співачка вийшла заміж вдруге, тому її відхід зі сцени багато хто пов'язує із сімейними питаннями.

Хто така Адель? Адель - британська співачка, автор-виконавець і поетеса, лауреат 16 премій Греммі. Також у артистки є "Оскар" та "Золотий глобус" (за пісню "Skyfall" - заголовну тему однойменного фільму про Джеймса Бонда). Має орден Британської імперії та кілька рекордів у Книзі рекордів Гіннесса. Одна з найвпливовіших жінок у світі (за версією видання Time) і одна з найбільш продаваних артистів у світі.

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