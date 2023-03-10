"Спробував би йому шийні хребці скрутити": Зібров дуже жорстко висловився про Путіна

Легендарний співак Павло Зібров розповів, що не спілкується з родичами з Росії і зізнався, що мріє зробити з диктатором Путіним.

Павло Зібров і Володимир Путін / Колаж фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Легендарний український попспівак і зірка естради Павло Зібров прямо говорить, що хоче особисто знищити російського диктатора Путіна. Про це артист розповів в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман.

У відповідь на питання, що б Зібров зробив з Путіним, якби опинився з ним в одній кімнаті, співак особливо виразів не вибирав.

"Він такий маленький, нижче мене на дві голови, я його взяв би в обійми, підійшов би до нього, нібито привітатися, і спробував би йому шийні хребці скрутити", – сказав артист.

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Зібров особливо зазначив, що після підлого нападу РФ на Україну він не хоче знати жодного свого колишнього друга звідти. Крім того, артист давно обірвав всі зв'язки зі своїми численними родичами, які живуть у Воронезькій, Липецькій і Курській областях.

Нагадаємо, легенда української пісенної естради, Павло Зібров в дуже жорсткому Тоні висловився про свою колишню колегу ‒ співачці Таїсії Повалій, яка з 2014 року підтримує в Москві путінський режим, а зараз ‒ старається замовчувати неймовірно жорстоку війну Росії проти України.

Зібров прямо звернувся до українського лідера Володимира Зеленського і зажадав забрати всі почесні звання в українських артисток, які все ще живуть і працюють в РФ. І, до того ж, відібрати громадянство у них.

До того син Таїсії Повалій, Денис, категорично відхрестився від неї - після того, як співачка заспівала легендарну українську пісню "Пісню про рушник" перед російськими окупантами в Москві на концерті до 9 травня.

"Не треба тільки про маму сюди, ок? Це зовсім окрема, її, історія і я до неї відношення не маю" - написав Денис Повалій у себе в Instagram.

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