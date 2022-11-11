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Павло Зібров розповів, чи буде далі співати своїх російськомовні хіти

11 листопада 2022, 22:22

Попспівак Павло Зібров стверджує, що категорично відмовився від останнього російськомовного хіта в своєму репертуарі - пісні "Жінка кохана".

Зібров
Павло Зібров розповів, чи буде далі співати своїх російськомовні хіти / Колаж фото УНІАН

Легендарний український попспівак Павло Зібров відмовився від більшості своїх російськомовних шлягерів ще в 2014 році. Однак аж до повномасштабного російського військового вторгнення в Україну у нього в репертуарі залишався хіт "Жінка кохана", повідомляє портал "КП в Україні".

Зібров каже, що після 24 лютого 2022 року "відклав трек у шухляду". І тепер він не буде співати цю пісню на концертах.

"Поки що не планую переклади. Ми спробували, але нічого з цього не вийшло. Проблема нашого шоубізу була в тому, що російськомовний контент переважав, тому і маємо такий результат", – розповів співак.

Зібров каже, що дуже радий, що нині співак випускає виключно україномовний матеріал.

"Ми за це боролися дуже довго. Ми ж в Україні живемо і повинні свою мову і свою культуру піднімати", - розповів він.

Нагадаємо, легенда української пісенної естради, Павло Зібров в дуже жорсткому Тоні висловився про свою колишню колегу ‒ співачці Таїсії Повалій, яка з 2014 року підтримує в Москві путінський режим, а зараз ‒ старається замовчувати неймовірно жорстоку війну Росії проти України.

Зібров прямо звернувся до українського лідера Володимира Зеленського і зажадав забрати всі почесні звання в українських артисток, які все ще живуть і працюють в РФ. І, до того ж, відібрати громадянство у них.

До того син Таїсії Повалій, Денис, категорично відхрестився від неї - після того, як співачка заспівала легендарну українську пісню "Пісню про рушник" перед російськими окупантами в Москві на концерті до 9 травня.

"Не треба тільки про маму сюди, ок? Це зовсім окрема, її, історія і я до неї відношення не маю" - написав Денис Повалій у себе в Instagram.

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