Син Таїсії Повалій відхрестився від матері після її гидкого виступу з українською піснею на 9 травня

Денис Повалій прокоментував виступ Таїсії Повалій на 9 травня / instagram.com/denis.povaliy

Народна артистка України Таїсія Повалій, яка раніше була гордістю країни, зараз дає концерти і збирає овації на головних сценах країни-агресора.

З початку повномасштабної війни в Україні, співачка жодного разу не прокоментувала злочини рашистів на її батьківщині, проте її дії красномовніші за слова - раніше вона виступила у Кремлі разом одним з найзатятіших путіністів російської сцени Стасом Михайловим.

Сьогодні, 9 травня, Таїсія Повалій з самим мерзенним цинізмом виконала перед росіянами Пісню про рушник українською мовою. Такий вчинок колишньої улюблениці українців був сприйнятий ними, як ляпас.

Вчинок своєї матері прокоментував музикант Денис Повалій. На своїй сторінці в Instagram він висловив свої мрії про мир, що скоро настане: "Дуже хочеться злетіти, але сил залишилося тільки на повзання/(плазування)... нехай же і наш світ здійметься і відчиститься від зла і ненависті, хоч у нас знову з'явилися вагомі причини ненавидіти..."

В кінці він підкреслив, що до слів (або їх відсутності) або вчинків своєї матері, яка проживає в країні-агресорі, він не має ніякого відношення: "Не треба тільки про маму сюди, ок? Це зовсім окрема, її, історія і я до неї відношення не маю..."

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Раніше українська співачка Ірина Федишин зазначила, що Повалій не заслуговує мати український паспорт через її мовчання про війну в Україні та роботу в рф.

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