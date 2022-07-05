"В Україні їх ніхто не чекає": Зібров закликав Зеленського забрати у Повалій і Лорак паспорти і звання

Таїсія Повалій та Павло Зібров, / колаж УНІАН

Легенда української пісенної естради, Павло Зібров в дуже жорсткому Тоні висловився про свою колишню колегу ‒ співачці Таїсії Повалій, яка з 2014 року підтримує в Москві путінський режим, а зараз ‒ намагається замовчувати неймовірно жорстоку війну Росії проти України. Свою повну злості промову співак виголосив в ефірі програми "Зоряний шлях".

Зібров прямо звернувся до українського лідера Володимира Зеленського і зажадав забрати всі почесні звання в українських артисток, які все ще живуть і працюють в РФ. І, до того ж, відібрати громадянство у них.

"Потрібно забрати почесне звання народної артистки України. У цих колаборанток, як Ані Лорак і Таїсія Повалій. Забирати. Це повинен зробити президент. І паспорт теж їм потрібно виписати московський. В Україні їх ніхто не чекає", - підкреслив Зібров.

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Нагадаємо, раніше співачка Ірина Білик розповіла, що чоловік її Таїсії Повалій, продюсер Ігор Ліхута підтримує війну, яку РФ розв'язала в Україні.

"Я бачила людей, які мені розповідали, що зараз відбувається з Ігорем Ліхутою. Він сидить, дивиться в телевізор і радіє тому, що відбувається з нами тут", – заявила співачка.

До того син Таїсії Повалій, Денис, категорично відхрестився від неї - після того, як співачка заспівала легендарну українську пісню "Пісню про рушник" перед російськими окупантами в Москві на концерті до 9 травня.

"Не треба тільки про маму сюди, ок? Це зовсім окрема, її, історія і я до неї відношення не маю" - написав Денис Повалій у себе в Instagram.

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