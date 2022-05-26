Павло Зібров потрапив у скандал - співак виправдався за свого двійника

Павла Зіброва підставив його двійник - співак розкрив правду / instagram.com/pavlo_zibrov

Український естрадний співак, Народний артист України Павло Зібров став жертвою дезінформації. У мережі почало ходити відео, де нібито Павло Миколайович запалює на закритій вечірці багатіїв під час війни.

Розлючені фанати та недоброзичливці артиста, тут же охрестили цей виступ Зіброва бенкетом під час чуми, мовляв негоже навіть за дуже великі гроші веселитися, коли в рідній країні війна.

Павло Зібров на своїй сторінці в Instagram спростував несправедливі звинувачення, і розповів, хто насправді був на відео: "По-перше, з 24 лютого життя вже ніколи не буде таким як до. Всі попередньо сплановані виступи та корпоративи відмінилися/перенесли на невизначений термін. По-друге, перед тим як писати, ПОДИВІТЬСЯ УВАЖНО! На відео (скріншот прикріпляю) ДВІЙНИК Павла Зіброва. Невже я на нього так схожий, що ви стільки пишете мені? Так, бувають шоу двійників, вони копіюють образ і т.д. Але я вас дуже прошу, перевірте інформацію достовірно, перед тим як виливати бруд на артиста".

Співак зазначив, що зараз весь свій час і сили присвячує, по мірі можливостей, допомозі українській армії.

"Я в своєму віці чим можу допомагаю армії, вболіваю за Україну, за українських хлопців, які віддають життя і ніколи б не дозволив би собі співати та веселитися в такий важкий час для моєї країни", - підкреслив він.

Скріншот відео з двійником Зіброва / instagram.com/pavlo_zibrov

читайте такожЕллен ДеДженерес пожертвувала українцям понад 800 тис. гривень: "Сподіваюся, я зможу зменшити біль"

Раніше російська актриса Лія Ахеджакова, яка неодноразово висловлювалася на підтримку України і відкрито засуджувала злочинні дії Путіна, прокоментувала довічне ув'язнення російського окупанта Вадима Шишимарина.

Інші новини: