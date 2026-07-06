"Влучання в наш ЖК": як українські зірки рятувалися від атаки на Київ

Російський удар у ніч на 6 липня став одним із найпотужніших за весь час повномасштабного вторгнення.

https://glavred.net/stars/popadanie-v-nash-zhk-kak-ukrainskie-zvezdy-spasalis-ot-ataki-na-kiev-10778372.html Посилання скопійоване

Обстріл Києва 6 липня - реакція українських зірок / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко, Артем Нікітін

Ви дізнаєтеся:

Росія завдала комбінованого удару по Україні

Що про атаку РФ повідомили українські зірки

У ніч на 6 липня країна-агресор Росія завдала одного з наймасштабніших ударів по Україні за весь час повномасштабної війни. По Києву та інших містах України було випущено 68 ракет різних типів і 351 ударний безпілотник, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Главред" розповість, як на російську атаку відреагували українські зірки.

відео дня

Артем Нікітін

Відомий музикант і автор пісень Артем Нікітін поділився жахливими кадрами пожежі у своєму житловому комплексі. Під час російської атаки на Київ у сусідній будинок влучила ракета. На щастя, у цей момент музикант перебував у сховищі, хоча, як зізнався Нікітін, спочатку не хотів туди йти.

"Влучання в наш житловий комплекс. У нас усе гаразд, ми були в укритті", - написав виконавець.

Артем Нікітін - влучання в Києві / фото: instagram.com, Артем Нікітін

Навіть після світанку пожежа продовжувала поширюватися. На верхньому поверсі будівлі вона охоплювала все нові квартири.

"Вид з нашого вікна. Вогонь перекинувся на інші квартири", - повідомив Нікітін.

Артем Нікітін - атака на Київ 6 червня / фото: instagram.com, Артем Нікітін

Ольга Сумська

Популярна актриса також повідомила про влучання в житловий комплекс у Києві. Вона опублікувала кадри прильоту у своєму Instagram і емоційно відреагувала на те, що відбувається.

"ЖК "Славутич", Київ…", - підписала відео знаменитість, додавши смайлик, що плаче.

Ольга Сумська - обстріл Києва 6 липня / фото: instagram.com, Ольга Сумська

Леся Нікітюк

Відома ведуча Леся Нікітюк показала в Instagram кадри рятувальної операції, яку пожежники проводили на місці одного з влучень у Києві. Зірка не змогла стримати емоцій від побаченого.

"Київ. Просто жах", - написала Нікітюк.

Леся Нікітюк - наслідки обстрілу Києва / фото: instagram.com, Леся Нікітюк

Даша Квіткова

Популярна блогерка Даша Квіткова також відреагувала на жахливий обстріл Києва в ніч на 6 липня. Вона різко звернулася до росіян, які продовжують тероризувати мирне населення української столиці та інших міст країни.

"Горіть у пеклі за все горе, яке ви приносите нашій землі та нашим людям", - заявила Квіткова.

Даша Квіткова - реакція на обстріл Києва / фото: instagram.com, Даша Квіткова

Крістіна Решетник

Дружина популярного українського телеведучого Григорія Решетника не змогла промовчати після жорстокого удару по житловому будинку в Києві, який спричинив численні жертви. Крістіна поділилася фотографією наслідків атаки та розповіла, що внаслідок удару по Києву загинуло щонайменше 12 осіб.

"Боже, ви це бачили? Страшно навіть читати новини. Ну за що це всім нам? Ненавиджу. Нехай кожен там відчує те саме, що українці щодня", - написала блогерка.

Крістіна Решетник про атаку на Київ / фото: instagram.com, Крістіна Решетник

Сабіна Мусіна

Відома українська бізнесвумен Сабіна Мусіна поділилася відео, як ховається від обстрілу разом зі своїми собаками, і показала наслідки російського удару - у будинку ударною хвилею винесло вікна під’їзду. Вона зазначила, що вже не має сил чекати на закінчення кошмару, який влаштовують російські війська для мирних жителів України.

"Я більше не шукаю відповіді на питання: „Коли це закінчиться?". Я навіть це питання вже не ставлю. Збираємося зі мною в укриття", - висловилася Сабіна.

Сабіна Мусіна - наслідки обстрілу Києва 6 липня / фото: instagram.com, Сабіна Мусіна

Володимир Завадюк

Український продюсер Володимир Завадюк поділився ранковими кадрами після чергової російської атаки та спробував підбадьорити своїх підписників. Він нагадав, що навіть найважчі життєві обставини рано чи пізно закінчуються.

"Сирени виють. А з ними - менталочка. Але здаватися не можна, попереду - все життя. Життя, в якому гній гнитиме в темряві, а ми будуватимемо майбутнє. Хочу побачити це на власні очі. А ви як?", - написав Завадюк.

Володимир Завадюк про атаку на Київ / фото: instagram.com, Володимир Завадюк

Тіна Кароль

Популярна співачка Тіна Кароль також відреагувала на терористичну атаку РФ на Київ. У своєму Instagram вона поширила інформацію англійською мовою про черговий військовий злочин країни-агресора - обстріл житлового будинку в українській столиці.

"Київ", - коротко написала артистка, додавши емодзі розбитого серця.

Тіна Кароль - реакція на обстріл Києва / фото: instagram.com, Тіна Кароль

Ірина Горова

Відома українська продюсерка Ірина Горова не стримала емоцій після удару РФ по житлових кварталах Києва. Вона наголосила, що жорстокість дій російської армії давно перейшла всі межі, і висловила співчуття родинам загиблих у цю страшну ніч.

"Б’ють по домівках. По дитячих кімнатах. По життю. Настільки жорстоко, що не вкладається в голові. І чим далі - тим страшніші ночі. Мої співчуття всім постраждалим. У Києві вбили 11 осіб, ще 46 постраждали, пошкоджено 15 будинків. Страшний біль", - написала Горова.

Ірина Горова - наслідки атаки на Україну / фото: instagram.com, Ірина Горова

Наталка Денисенко

Свої співчуття постраждалим від масованої атаки РФ, яка сталася в ніч на 6 липня, висловила й популярна актриса Наталка Денисенко. Вона показала, як разом із сином Андрієм намагається оговтатися після жахливої ночі.

"Досипаємо після страшної ночі. Зайшла в новини й не можу повірити, що ми всі переживаємо це в реальності... Мої щирі співчуття всім, хто постраждав, і родинам загиблих", - висловилася знаменитість.

Наталка Денисенко після нічної атаки на Київ / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що популярна актриса Наталка Денисенко вирішила не зволікати з весіллям і розписатися найближчим часом. У своєму Instagram вона вже звернулася до підписників із проханням допомогти в терміновій організації урочистості.

Також актриса Інна Білоконь, відома за роллю мами Верки Сердючки, поділилася з підписниками кадрами з сімейного відпочинку. На опублікованих в Instagram фотографіях артистка показала свого чоловіка та улюблену онучку.

Читайте також:

Про персону: Ольга Сумська Ольга Сумська - українська актриса та телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред