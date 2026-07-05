Марина Боржемська показала свого хлопця

Коротко:
- Як виглядає пара
- Що написала Боржемська
Відома українська фітнес-тренерка та ведуча Марина Боржемська знову заінтригувала шанувальників, показавши свою вечірню прогулянку.
Під час прогулянки знаменитість була не сама, а зі своїм коханим, якого вона не показує своїм шанувальникам в Instagram.
Боржемська зі своїм бойфрендом стоять спиною до камери й милуються заходом сонця.
Марина не показала, як виглядає її коханий. Крім того, вона ніяк не прокоментувала фото, обмежившись емодзі у вигляді сердечка.
Зазначимо, що Марина вже публікувала знімки зі своїм чоловіком, однак жодного разу так і не показала його обличчя.
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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше К'єлл Нільссон, який зіграв лорда Хумунгуса у фільмі "Божевільний Макс 2" і був схожий на терориста Путіна, як дві краплі води, помер.
Раніше також колишній президент США Барак Обама поділився рідкісним знімком своєї старшої доньки Малії.
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Про особу: Марина Боржемська
Марина Боржемська стала відомою як дружина українського боксера В'ячеслава Узелкова. Однак справжня слава прийшла до дівчини у 2016 році, коли вона стала тренером у популярному телевізійному проєкті "Зважені та щасливі".
У 1999 році Боржемська та Узелков одружилися, проте через 22 роки їхній шлюб розпався. За словами Марини, причиною розлучення стало те, що їхні шляхи просто розійшлися. А ось сам Слава заявив, що причиною розриву стало його невміння стримувати ревнощі.
Зараз Марина самостійно виховує сина Роберта та доньку Олівію від Узелкова.
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