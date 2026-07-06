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"Уособлення Росії": напівжива Волочкова зганьбилася на сцені

Христина Трохимчук
6 липня 2026, 11:34
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"Танець" у виконанні Анастасії Волочкової став вірусним у мережі.
Анастасія Волочкова стала посміховиськом у мережі
Анастасія Волочкова стала посміховиськом у мережі / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Анастасія Волочкова спробувала згадати своє балетне минуле
  • Як відреагували користувачі Threads

Російська балерина і прихильниця Путіна Анастасія Волочкова вкотре зганьбилася в мережі. У Threads велику популярність набрало відео з виступом колись першої балерини РФ, яка зараз повністю втратила свої навички.

На ролику помітно, що Волочкова, задихаючись, з останніх сил намагається виконувати балетні па. Коментатори звернули увагу на те, що через тривале вживання алкоголю фізичні навантаження стали для Анастасії непосильними, а її фігура стала об’єктом насмішок у мережі.

відео дня
Волочкова зганьбилася танцем у мережі
Волочкова зганьбилася танцем у мережі / скрін з відео
Реакція соцмереж на танець Волочкової
Реакція соцмереж на танець Волочкової / скрін з Threads
У мережі жартують з приводу алкоголізму Волочкової
У мережі жартують над алкоголізмом Волочкової / скріншот із відео
Волочкова ледь може танцювати
Волочкова ледве може танцювати / скрін з відео

"Балет" Волочкової почали активно порівнювати з ситуацією в Росії - колишня "велич" просто здулася, оголивши наслідки всіх пороків. Особливо на цьому наголошували коментатори з України - вони зазначили, що росіян обманюють у всьому, зокрема підсовуючи танці Волочкової замість справжнього балету.

Танець Волочкової обговорюють у мережі
Танець Волочкової обговорюють у мережі / скріншот із відео
Танець Волочкової порівняли з
Танець Волочкової порівняли з "величчю" РФ / скрін з Threads
Реакція українців на танець Волочкової
Реакція українців на танець Волочкової / скрін з Threads

Коментатори також висловили здивування бажанням колишньої балерини продовжувати ганьбитися на сцені замість того, щоб спокійно піти на пенсію. Відповідь, на їхню думку, знайшлася швидко - балерина все ще хоче жити на широку ногу й заводити молодих коханців, щоб хвалитися ними в соцмережах та інтерв’ю.

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Про персону: Анастасія Волочкова

Анастасія Волочкова - російська артистка балету, танцівниця, громадська діячка.
Заслужена артистка РФ (2002), народна артистка Карачаєво-Черкесії (2006) та Північної Осетії-Аланії (2007). Лауреатка Міжнародного конкурсу імені Сержа Ліфара, володарка премії "Benois de la Danse" (2002).
Після анексії Криму в інтерв’ю українському телеканалу "1+1" у квітні 2014 року в Києві зазначила, що для неї Крим завжди буде частиною України і "мені соромно за Росію". Зараз проживає в терористичній РФ і підтримує режим Кремля.

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