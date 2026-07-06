"Уособлення Росії": напівжива Волочкова зганьбилася на сцені

Ви дізнаєтеся:
- Анастасія Волочкова спробувала згадати своє балетне минуле
- Як відреагували користувачі Threads
Російська балерина і прихильниця Путіна Анастасія Волочкова вкотре зганьбилася в мережі. У Threads велику популярність набрало відео з виступом колись першої балерини РФ, яка зараз повністю втратила свої навички.
На ролику помітно, що Волочкова, задихаючись, з останніх сил намагається виконувати балетні па. Коментатори звернули увагу на те, що через тривале вживання алкоголю фізичні навантаження стали для Анастасії непосильними, а її фігура стала об’єктом насмішок у мережі.
"Балет" Волочкової почали активно порівнювати з ситуацією в Росії - колишня "велич" просто здулася, оголивши наслідки всіх пороків. Особливо на цьому наголошували коментатори з України - вони зазначили, що росіян обманюють у всьому, зокрема підсовуючи танці Волочкової замість справжнього балету.
Коментатори також висловили здивування бажанням колишньої балерини продовжувати ганьбитися на сцені замість того, щоб спокійно піти на пенсію. Відповідь, на їхню думку, знайшлася швидко - балерина все ще хоче жити на широку ногу й заводити молодих коханців, щоб хвалитися ними в соцмережах та інтерв’ю.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що в ніч на 6 липня російські війська здійснили одну з найпотужніших комбінованих атак на Україну з початку повномасштабного конфлікту. З’явилися подробиці про те, як на цей масований обстріл відреагували українські знаменитості.
Також Наталка Денисенко не збирається довго залишатися нареченою і хоче відсвяткувати весілля найближчим часом. Популярна зірка натякнула, що не бачить сенсу відкладати таку важливу подію, і підготовка до свята вже йде повним ходом.
Читайте також:
- Росіянка вкрала пісню "Одна калина" у Софії Ротару і заспівала про любов до РФ
- Барак Обама показав дорослу доньку: ніжне фото
- Принц Гаррі ухвалив рішення щодо своїх дітей
Про персону: Анастасія Волочкова
Анастасія Волочкова - російська артистка балету, танцівниця, громадська діячка.
Заслужена артистка РФ (2002), народна артистка Карачаєво-Черкесії (2006) та Північної Осетії-Аланії (2007). Лауреатка Міжнародного конкурсу імені Сержа Ліфара, володарка премії "Benois de la Danse" (2002).
Після анексії Криму в інтерв’ю українському телеканалу "1+1" у квітні 2014 року в Києві зазначила, що для неї Крим завжди буде частиною України і "мені соромно за Росію". Зараз проживає в терористичній РФ і підтримує режим Кремля.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред