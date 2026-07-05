"Він знав ризики": ЗМІ назвали нову версію обставин смерті Майкла Джексона

Нову версію обставин смерті "короля поп-музики" висунуло видання RadarOnline.

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ЗМІ оприлюднили нову версію обставин смерті Майкла Джексона / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

На стан співака могли вплинути хронічні болі та тривога

Майкл сприяв власній смерті, вважають у виданні RadarOnline

Американський співак Майкл Джексон міг самостійно збільшити дозу ліків, поки його лікуючий лікар ненадовго вийшов із кімнати. Нову версію обставин смерті поп-короля висунуло видання RadarOnline, посилаючись на власне розслідування.

За версією видання, на стан співака могли вплинути хронічні болі, тривога через фінансові проблеми та підготовка до майбутнього туру.

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"Майкл сприяв власній смерті, вживаючи наркотики. Він знав наслідки та ризики всіх препаратів, які приймав", - цитує видання судово-медичного експерта Сіріла Вехта.

При цьому офіційний лікуючий лікар Джексона Конрад Мюррей був визнаний винним у ненавмисному вбивстві та відбув покарання. Однак він продовжує заперечувати свою провину.

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Про особу: Майкл Джексон Майкл Джексон - американський співак, автор пісень, музичний продюсер, аранжувальник, танцюрист, хореограф, актор, сценарист, філантроп і підприємець. За даними Вікіпедії, він є одним із найуспішніших виконавців в історії поп-музики, відомий як "Король поп-музики", володар 15 премій "Греммі" та сотень інших нагород. Кількість проданих у світі записів Джексона (альбомів, синглів, збірників тощо) становить 1 мільярд копій. Майкл Джексон зробив значний внесок у розвиток популярної музики, відеокліпів, танцю та моди.

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