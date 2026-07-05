Загинув поліцейський, багато постраждалих: РФ скинула бомби на житлові будинки Запоріжжя

На місці під час виконання службових обов'язків двоє співробітників поліції отримали важкі поранення, один із них помер.

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Наслідки удару РФ по Запоріжжю / Колаж: Главред, фото: Запорізька ОВА

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Є загиблий та постраждалі внаслідок ворожого удару

У Запоріжжі внаслідок російського обстрілу загинув поліцейський

Одна людина загинула, а також є постраждалі внаслідок ворожого удару по Запоріжжю, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Дві авіабомби зруйнували приватні будинки та пошкодили 35 квартир у багатоповерховому будинку. Виникла пожежа. Поранення отримали дев’ять осіб. Серед них - 14-річний хлопчик та 89-річна жінка. Усім постраждалим надається необхідна допомога", – написав Федоров у Telegram.

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Дивіться відео - наслідки удару РФ:

/ Скриншот

Подробиці удару РФ

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих у результаті ворожого удару по Запоріжжю зросла до тринадцяти, повідомив Федоров.

"Вже 13 поранених: зростає кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю. У людей контузії та осколкові поранення. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога", – написав Федоров.

/ Інфографіка: Главред

У Нацполіції додали, що в Запоріжжі внаслідок російського обстрілу загинув поліцейський. Повідомляється, що в неділю ввечері окупанти завдали удару по місту двома ФАБ-500 з УМПК. Одна з авіабомб влучила поруч із багатоповерхівкою.

На місці під час виконання службових обов’язків важкі поранення отримали двоє співробітників поліції. Один із них помер під час реанімаційних заходів.

Експерт про ймовірність нових масованих ударів РФ

Військовий аналітик і військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко вважає, що російські війська здатні регулярно проводити масштабні комбіновані атаки, одночасно застосовуючи десятки ракет і сотні ударних безпілотників.

За його словами, Росія практично не створює значних запасів високоточного озброєння, а вводить у бій нові ракети та дрони незабаром після їхнього виробництва.

Мусієнко зазначив, що подібні удари спрямовані не лише на руйнування об’єктів інфраструктури. На його думку, Москва також намагається порушити роботу економіки, логістики та технологічних процесів України, одночасно посилюючи психологічний тиск на населення та домагаючись інформаційного резонансу на міжнародній арені.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов заявляв, що атаки "шахідів" на Київ та захід України після відключення білоруських ретрансляторів триватимуть, але їхній характер істотно зміниться.

Нагадаємо, раніше російська окупаційна армія атакувала Запорізьку область. У результаті ворожої атаки було пошкоджено приватний житловий будинок. На місці сталася пожежа. Одна людина загинула, ще десять - отримали поранення.

Як повідомлялося раніше, російські окупаційні війська здійснили чергову терористичну атаку на українську столицю, застосувавши балістичну зброю. У місті пролунало щонайменше сім потужних вибухів.

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