Мама Вєрки Сердючки вразила онукою та красенем-чоловіком на свіжому фото

Інна Білоконь нечасто радує шанувальників фотографіями своєї родини.

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Інна Білоконь - мама Вєрки Сердючки / колаж: Главред, фото: instagram.com, Інна Білоконь

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Інна Білоконь показала свою родину

Як виглядають онука та чоловік мами Вєрки Сердючки

Українська актриса Інна Білоконь, яка стала сценічною мамою Вєрки Сердючки, показала шанувальникам моменти сімейного відпочинку. На знімках в Instagram з'явилися улюблена онучка та красень-чоловік артистки.

Білоконь із родиною вирішили вирватися з міста й проводять літо на свіжому повітрі. Актриса разом із улюбленою онукою Веронікою проводила час у басейні та влаштувала ніжну фотосесію серед лаванди.

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"Наше літо", - підписала знімки Белоконь.

Інна Білоконь з онукою Веронікою / фото: instagram.com, Інна Білоконь

На фотографіях з'явився й чоловік знаменитості Олег. Чоловіка сфотографували разом із дружиною та онукою, яка сиділа у нього на плечах. Інна на знімках виглядає по-справжньому свіжою та щасливою.

Шанувальники захопилися сімейними знімками Білоконь і засипали компліментами її рідних.

Інна Білоконь з чоловіком / фото: instagram.com, Інна Білоконь

"У вас дуже гарні очі, вони у вас просто неймовірні. Гарна родина, всього вам найкращого!"

"Ляля, ваша онучка! Нехай росте на радість вам!"

"Онучка схожа на бабусю"

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Про персону: Інна Білоконь Інна Білоконь - українська актриса, комік. Найбільш відома виступами в ролі мами Верки Сердючки Інни Адольфівни, яка супроводжує співачку всюди з 2004 року. Близька подруга шоумена Андрія Данилка.

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