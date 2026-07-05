Зеленський попередив про підготовку нового масованого удару РФ: що відомо

Дані розвідки свідчать, що росіяни готують новий масований удар по Україні.

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Росія готує новий масований удар / Колаж: Главред, фото: скриншот, ОП

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Росія готує новий масований удар по Україні

Українців закликали бути уважними до повітряних тривог

Президент наголосив на необхідності якнайшвидшого постачання ракет для Patriot

Президент Володимир Зеленський повідомив, що є інформація від розвідки про підготовку РФ нового масованого удару по Україні. Про це глава держави повідомив у своєму відеозверненні.

"Є знов дані розвідки про те, що росіяни готують новий масований удар. Це в дусі Путіна – одразу після Дня незалежності Америки й перед самітом НАТО в Анкарі. Росія хоче додати зла і вбити людей. Будь ласка, бережіть себе, зважайте на сигнали повітряної тривоги", - наголосив глава держави. відео дня

Окремо Зеленський звернувся до міжнародних партнерів України із закликом пришвидшити постачання засобів ППО.

"Будь-яке зволікання з ракетами для нашої ППО, з ракетами для Patriot’ів – це втрата життів, і це спонукає Росію воювати далі. Світ має необхідну кількість і якість ППО – потрібні ваші рішення, щоб був реальний захист життя в Україні. І передусім це, звісно, рішення Америки, рішення сильних в Європі та у світі. Будь ласка, будьте активними у рішеннях і захищайте життя. Ракети для Patriot’ів не на складах зараз потрібні, а в дивізіонах Patriot’ів, в Україні", - заявив він.

Звідки запускають ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Підготовка РФ до масованого удару по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в ніч на 5 липня війська РФ здійснили передислокацію шести літаків Ту-95МС з Далекого Сходу. За інформацією моніторингового каналу "ЄРадар", 5 літаків приземлилися на аеродромі "Оленя"; 1 - на "Енгельсі".

Військовий експерт Олег Жданов заявляв. що РФ зберігає можливість повторити масштабну комбіновану атаку на Україну, оскільки її запаси ракет і ударних безпілотників поки що не вичерпані. Крім того, окупанти могли змінити тактику застосування дронів, що створює додаткові складнощі для української протиповітряної оборони.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський раніше повідомляв, що РФ накопичує сили та засоби для нових масованих ударів по Україні. Зокрема, росіяни збільшують кількість реактивних безпілотників та баражуючих боєприпасів.

Як часто РФ може масовано атакувати Україну

Військовий експерт Ігор Романенко переконаний, що у росіян є можливості завдавати масованих ракетних ударів з перервою на підготовку у 7-10 днів.

За його словами, українцям потрібно регулярно реагувати на повітряні тривоги.

"Можливості для повітряного терору у Путіна, на жаль, залишаються. Але, як бачимо, він може вичікувати тиждень-два і завдавати їх тоді, коли йому це буде конче потрібно. Балістика - це показовий інструмент, і він у нього поки є. Спроможності є, щоб завдавати ударів раз на 10 днів, або навіть 7 днів. Тому варто реагувати на повітряні тривоги", - наголосив він.

Ракета "Циркон" / Інфографіка Главред

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