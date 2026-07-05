Зустріч Зеленського з Трампом: ЗМІ дізналися час і місце переговорів

Дональд Трамп і Володимир Зеленський проведуть зустріч у рамках саміту НАТО.

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Готується зустріч президентів США та України / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ОП, УНІАН

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Трамп зустрінеться із Зеленським, повідомляють ЗМІ

Переговори відбудуться 8 липня під час саміту НАТО в Туреччині

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Зустріч лідерів України та США відбудеться 8 липня під час саміту НАТО в Туреччині, повідомляє кореспондент Радіо Свобода Алекс Рауфоглу з посиланням на Білий дім.

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При цьому зазначається, що Трамп і Зеленський проведуть зустріч у середу, 8 липня, вдень.

Разом з тим звернемо увагу на те, що поки що не надходило офіційних підтверджень анонсованої зустрічі.

Додамо, що у Трампа 8 липня запланована зустріч із президентом перехідного періоду Сирії Ахмадом аш-Шараа.

Трамп прокоментував ідею переговорів про мир

Президент США Дональд Трамп висловив свою позицію щодо ініціативи президента України Володимира Зеленського про проведення особистої зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним.

Під час спілкування з журналістами в Білому домі американський лідер заявив, що позитивно оцінює можливість прямих переговорів між керівниками двох держав.

За словами Трампа, такий формат діалогу може стати важливим елементом у пошуку варіантів врегулювання російсько-українського конфлікту, а сама ініціатива заслуговує на серйозний розгляд.

Переговори про мир - новини за темою

Нагадаємо, раніше "Главред" писав, що черговий раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією відкладається через ситуацію навколо Ірану. Поки що немає необхідних сигналів для проведення тристоронньої зустрічі, проте Україна готова відновити переговори, щойно це дозволить ситуація з безпекою.

Раніше спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що в мирних переговорах між Україною та Росією найближчими тижнями очікується додатковий прогрес. Він підкреслив, що робота над мирною угодою триває, а переговори вже дали результат.

Як повідомлялося, у звіті Інституту вивчення війни зазначили, що в Кремлі намагаються використати ситуацію на Близькому Сході, щоб створити інформаційну основу для звинувачень США у можливому зриві мирних переговорів щодо України.

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Про джерело: Радіо Свобода Інтернет-видання і радіостанція, що позиціонує себе як приватний некомерційний інформаційно-новинний засіб масової інформації. Фінансується Конгресом США. Її загальна аудиторія становить 35 млн слухачів. Робота українського відділу Радіо Свобода розпочалася у квітні 1954 року.

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