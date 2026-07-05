Актор помер у четвер у Квінсленді, Австралія, в оточенні родини

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Помер популярний актор / Колаж Главред, фото TMZ

Коротко:

Що сталося з актором

На кого він схожий

К'єлл Нільссон, який зіграв лорда Хумунгуса у фільмі "Божевільний Макс 2" і схожий на терориста Путіна, як дві краплі води, помер.

Кріс Карбо, представник К’єлла, повідомив TMZ, що актор помер у четвер у Квінсленді, Австралія, в оточенні родини після чотирирічної боротьби з нирковою недостатністю.

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Уродженець Швеції К’єлл був важкоатлетом олімпійського рівня, що дуже знадобилося йому, коли його обрали на роль жахливого лорда Хумунгуса в металевій масці у фільмі "Божевільний Макс 2", відомому в Америці як "Божевільний Макс: Воїн дороги".

Зазначимо, що актор у деяких ракурсах зовні дуже схожий на терориста Путіна.

Актор дуже схожий на Путіна / Фото Facebook/kjell.nilson

На відміну від вбивці Путіна, актор зробив яскраву кар’єру і запам’ятається шанувальникам своїм талантом та чудовою грою.

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Про особу: К’єлл Нільсон К'єлл Нільсон був шведським важкоатлетом олімпійського рівня та актором. Його найвідоміша роль - це роль "Лорда Хумунгуса", лідера банди, що безчинствує в пустці, у фільмі "Божевільний Макс 2" 1981 року.

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