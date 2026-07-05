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Напруга досягає піку: як Кремль намагається посварити Україну та Польщу

Сергій Кущ
5 липня 2026, 18:25
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Росія намагається налаштувати Україну проти Польщі: Кремль готує нові провокації та спекулює на історичних конфліктах
Росія намагається налаштувати Україну проти Польщі
Росія намагається посварити Україну та Польщу / Колаж Главред

Коротко:

  • Москва активізувала гібридні операції проти Польщі та України
  • Варшава та Київ продовжують співпрацю, незважаючи на спроби Кремля посіяти розкол

Незважаючи на окремі політичні розбіжності між Києвом і Варшавою, Росія продовжує активно використовувати гібридні методи, щоб зруйнувати відносини між двома союзниками.

Останніми днями одразу кілька повідомлень українських, польських та західних ЗМІ вказують на підготовку нових інформаційних та гібридних операцій Кремля, а також можливих провокацій проти Польщі.

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Росія готує масштабну провокацію проти Польщі

За даними польських джерел, на які посилаються західні ЗМІ, США регулярно попереджають Варшаву про можливі російські сценарії провокацій проти східного флангу НАТО. Розглядаються як гібридні операції, так і обмежені військові інциденти з метою перевірити реакцію Альянсу.

За інформацією джерел, одним із ймовірних сценаріїв може стати:

  • обмежене вторгнення російських або білоруських підрозділів;
  • атака безпілотниками на об’єкти критичної інфраструктури;
  • диверсія під виглядом технічної помилки або порушення навігації;
  • спроба перекласти відповідальність на Україну.

На думку співрозмовників польських ЗМІ, така операція має створити невизначеність всередині НАТО та змусити західних союзників сперечатися про характер інциденту замість того, щоб швидко дати колективну відповідь.

Польща посилює заходи безпеки

Міністр, який координує діяльність польських спецслужб, Томаш Семоняк заявив, що російські спецслужби активно намагаються використати нинішні розбіжності між Польщею та Україною.

За його словами, Росія посилила інформаційні операції, використовуючи мережі ботів і тролів для розпалювання конфліктів у соціальних мережах.

Крім того, польські спецслужби фіксують підвищений інтерес осіб, пов’язаних із російськими спецслужбами, до об’єктів військової інфраструктури, гуманітарних організацій та установ, що забезпечують співпрацю України та Польщі.

Семоняк підкреслив, що влада не говорить про конкретну атаку, яка готується, проте вважає за необхідне готуватися до найрізноманітніших варіантів розвитку подій.

Кремль знову використовує тему Волинської трагедії

Ще одним напрямком російської інформаційної кампанії стала спроба знову використати тему Волинської трагедії.

Як заявив 4 липня керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко, російська ФСБ готувала поширення сфальсифікованих документів, пов’язаних із подіями Другої світової війни. Після публікації цих матеріалів російські державні ЗМІ мали розпочати масштабну інформаційну кампанію проти України.

А ось 5 липня ФСБ вже публікує "секретні документи".

Провокація ФСБ
Провокація ФСБ / Фото: скріншот

Народний депутат України Володимир В'ятрович вважає, що головна мета таких дій - остаточно зіпсувати відносини між Києвом і Варшавою саме в той момент, коли обидві країни продовжують тісну співпрацю у сфері безпеки.

Експерти зазначають, що історична тема залишається однією з найбільш чутливих для українсько-польських відносин, чим Росія регулярно намагається скористатися.

Незважаючи на розбіжності, Україна та Польща продовжують співпрацю

В останні місяці між Києвом і Варшавою дійсно виникали політичні суперечки щодо питань історичної пам’яті та окремих рішень польського керівництва.

Однак водночас обидві країни продовжують співпрацю у військовій, гуманітарній та логістичній сферах.

Польща залишається одним із найбільших центрів постачання західної допомоги Україні, а також ключовим транзитним маршрутом для військової та гуманітарної підтримки.

На думку польської влади, саме тому Росія зацікавлена в максимальному погіршенні відносин між двома сусідніми державами.

Чи можливий російський удар по Польщі

Останніми днями широке обговорення викликали публікації про можливу російську провокацію проти Польщі.

За даними джерел, мова йде не про повномасштабне вторгнення, а скоріше про гібридні дії - диверсії, обмежені збройні інциденти, використання безпілотників або ракетні атаки на окремі об’єкти інфраструктури.

При цьому польські та західні чиновники наголошують, що подібні сценарії розглядаються саме як можливі варіанти розвитку подій, а не як підтверджений план Москви.

Водночас союзники по НАТО продовжують уважно стежити за діями Росії на східному фланзі Альянсу.

Чому Росія намагається посварити Київ і Варшаву

Аналітики вважають, що погіршення українсько-польських відносин залишається одним із головних завдань Кремля в Європі.

Розрив співпраці між Києвом і Варшавою міг би:

  • ускладнити постачання озброєння Україні;
  • посилити політичні суперечності всередині Євросоюзу;
  • послабити східний фланг НАТО;
  • посилити вплив російської пропаганди в Європі.

Саме тому Москва одночасно використовує історичні теми, інформаційні кампанії, дезінформацію, кібератаки та загрозу гібридних операцій.

Незважаючи на це, офіційні представники України та Польщі продовжують заявляти про необхідність зберігати стратегічне партнерство та не допускати, щоб російські інформаційні операції зруйнували співпрацю двох країн.

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