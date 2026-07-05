Принц Вільям і Кейт таємно зустрілися з популярною співачкою: що сталося

Королівська пара зустрілася з однією з найвідоміших зірок США.

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Кейт Міддлтон і принц Вільям особисто зустрілися зі Свіфт / колаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Коротко:

З ким зустрілися Вільям і Кейт

З якої нагоди

Принц Вільям і Кейт Міддлтон не були присутні на "весіллі року" популярної співачки Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі, але зустрілися з нареченим і нареченою перед церемонією.

Як повідомило видання Page Six, члени королівської родини таємно зустрілися з парою, ймовірно, коли лауреатка премії "Греммі" та гравець НФЛ, обом по 36 років, перебували в Лондоні в травні.

відео дня

Тейлор Свіфт вийшла заміж / ua.depositphotos.com

Келсі натякнув на зустріч у несподіваному п’ятничному епізоді подкасту "New Heights" із принцом Уельським.

"У мене була нагода побачитися з вами не так давно", - сказав він. "Я запросив вас на шоу, бо ми трохи говорили про футбол "Астон Вілли", трохи про чемпіонат світу з футболу".

Кейт Міддлтон і принц Вільям зустрілися із зірками / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Келсі не надав додаткових подробиць про зустріч.

Примітно, що травнева зустріч цієї четвірки, як вважають, стала першою зустріччю Міддлтон із Келсі та Свіфт.

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Про особу: Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу, принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II та другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Весілля відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набуває все більшої популярності серед своїх підданих, а також впливу, що, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

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