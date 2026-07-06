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Росія масовано вдарила по Одесі: що відомо про руйнування та поранених

Інна Ковенько
6 липня 2026, 07:45оновлено 6 липня, 09:14
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Ворог застосував ударні безпілотники і підступно спрямував удар на житлові квартали та цивільну інфраструктуру міста
Росія масовано атакувала Одесу
Росія масовано атакувала Одесу / Колаж: Главред, фото: міськрада

Коротко:

  • Окупанти атакували Одесу дронами
  • Пошкоджено житлові будинки у кількох районах міста
  • Поранення дістав 23-річний хлопець

У ніч на 6 липня російські війська масовано атакували Одесу. Внаслідок ударів є руйнування у кількох районах міста.

Поранення отримав 23-річний хлопець. Про це повідомляє голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

відео дня

"Цієї ночі ворог знову атакував Одесу. Усі відповідні служби безперервно працювали, ліквідовуючи наслідки та допомагаючи людям", - йдеться повідомленні.

У Київському районі внаслідок обстрілу пошкоджено п’ять приватних будинків та гуртожиток. Триває розбір завалів. Трамвайні колії вже відновили, тому рух громадського транспорту не припинявся.

У Хаджибейському районі горіли гаражі, у прилеглих будинках вибито вікна. Також мешканці подали вже 26 заяв на отримання компенсації за пошкоджене майно.

  • Наслідки атаки на Одесу 6 липня
    Наслідки атаки на Одесу 6 липня Фото: МВА, ДСНС
  • Наслідки атаки на Одесу 6 липня
    Наслідки атаки на Одесу 6 липня Фото: МВА, ДСНС
  • Наслідки атаки на Одесу 6 липня
    Наслідки атаки на Одесу 6 липня Фото: МВА, ДСНС
  • Наслідки атаки на Одесу 6 липня
    Наслідки атаки на Одесу 6 липня Фото: МВА, ДСНС
  • Наслідки атаки на Одесу 6 липня
    Наслідки атаки на Одесу 6 липня Фото: МВА, ДСНС
  • Наслідки атаки на Одесу 6 липня
    Наслідки атаки на Одесу 6 липня Фото: МВА, ДСНС
  • Наслідки атаки на Одесу 6 липня
    Наслідки атаки на Одесу 6 липня Фото: МВА, ДСНС
  • Наслідки атаки на Одесу 6 липня
    Наслідки атаки на Одесу 6 липня Фото: МВА, ДСНС

Масована атака РФ 6 липня - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 6 липня російські війська завдали ударів по Києву та області. За даними міської військової адміністрації, у столиці постраждали 24 людини, серед них двоє дітей. Під час рятувальних робіт знайшли ще двох загиблих, і кількість жертв зросла до семи.

Найбільше постраждав Дарницький район: уламки пошкодили 25‑поверховий будинок, заблокувавши мешканців верхніх поверхів. Рятувальники евакуювали 22 людей, але під завалами знайшли двох загиблих. У сусідньому хмарочосі спалахнула пожежа, триває евакуація.

У Подільському районі пошкоджено 21‑поверховий будинок, в Оболонському - масштабні пожежі на складах та нежитлових об’єктах.

В області також зафіксовані наслідки ударів. Внаслідок ворожої атаки постраждали Бучанський, Вишгородський та Броварський райони області. У Бучанському районі загинула одна людина, ще 10 отримали травми, шестеро перебувають у лікарні. Руйнування є у Вишгородському та Броварському районах.

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Про персону: Сергій Лисак

Сергій Лисак - український діяч органів державної безпеки і державний службовець. Учасник АТО. З 7 лютого 2023 року до 15 жовтня 2025 року - голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації. З 15 жовтня 2025 року - начальник Одеської міської військової адміністрації, пише Вікіпедія.

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