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РФ планує вдарити по АЗС у кількох областях: українців попереджають про загрозу

Інна Ковенько
5 липня 2026, 16:27оновлено 5 липня, 17:01
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Українців закликають тимчасово утриматися від відвідування АЗС і не затримуватися поблизу них без нагальної потреби.
Росія має намір завдати ударів по АЗС у Сумській та в інших областях
Росія має намір завдати ударів по АЗС у Сумській та в інших областях / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Сумська міськрада

Коротко:

  • Найближчим часом РФ планує вдарити по АЗС на Сумщині та ще в кількох областях
  • Українців закликають тимчасово обмежити відвідування АЗС
  • Керівництво автозаправних станцій уже поінформоване про загрозу

Російські війська найближчим часом можуть атакувати автозаправні станції на території Сумської області та ще кількох регіонів України. Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

В ОВА закликають жителів області тимчасово утриматися від відвідування АЗС та не перебувати поблизу їхніх територій без нагальної потреби.

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"Керівництво автозаправних станцій поінформоване. Надані відповідні доручення щодо посилення заходів безпеки", - зазначив Григоров.

Росіяни другий день поспіль атакують об'єкти Нафтогазу

Зазначимо, що російські війська вже другий день поспіль масовано атакують видобувні об’єкти Нафтогазу на Полтавщині, Харківщині та Сумщині.

Як повідомляє Група Нафтогаз, окупанти застосовують безпілотники різних типів, зокрема реактивні, а обстріли тривають майже безперервно від ранку попереднього дня.

"На кількох об’єктах здійнялися масштабні пожежі, є значні руйнування. Роботу частини обладнання зупинено. Працівники не постраждали – завдяки завчасно вжитим заходам безпеки", – кажуть у компанії.

Наразі оцінити повний масштаб пошкоджень неможливо. Оцінка наслідків розпочнеться, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Росія змінила тактику ударів по паливній інфраструктурі

Після фактичного знищення українських нафтопереробних заводів російські війська почали концентруватися на останній ланці паливного ланцюга - автозаправних комплексах. На думку Дмитра Льоушкіна, ворог дедалі активніше використовує нові технології, які дозволяють ефективніше знаходити такі об'єкти.

"В Україні вже не залишилося НПЗ. Я думаю, що зараз буде активізація по автозаправним станціям. Це вже почалося. І запускаються дрони саме з машинним зором, які не потребують зв'язку з інтернетом. Вони б'ють по газовим модулям, а там, де газовий модуль, там, звичайно, стоїть АЗС. І дуже великий вибух знищує АЗС", - зазначив Дмитро Льоушкін в інтерв'ю УНІАН.

Експерт наголошує, що нинішні правила фактично заважають власникам АЗС самостійно підвищувати рівень безпеки своїх об'єктів. За його словами, підприємці готові вкладати власні кошти у захисні конструкції, однак стикаються з адміністративними обмеженнями та штрафами.

Удари РФ по українських АЗС - останні новини

Главред раніше писав, що автозаправні станції в кількох областях України є потенційними цілями для ворожих ударів. Йдеться про усі АЗС у Київській області, включаючи Київ, Сумській, Чернігівській, включаючи Чернігів, Дніпропетровській, включаючи Дніпро, Полтавській, включаючи Полтаву, та Харківській областях, включаючи Харків.

Військовий аналітик Іван Ступак вважає, що головною метою ударів по автозаправних станціях є спроба порушити забезпечення українських військових паливом. Саме паливо необхідне для пересування пікапів, багі, квадроциклів та іншої легкої техніки, яка використовується вздовж лінії фронту.

Нагадаємо, в ніч на 1 липня окупанти атакували п'ять АЗС у Дніпропетровській області. Одна жінка загинула, ще троє - отримали поранення.

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Про персону: Олег Григоров

Олег Григоров - український державний діяч, генерал поліції 3-го рангу. Голова Сумської обласної державної адміністрації (з 17 квітня 2025 року), раніше був радником голови Національної поліції України, пише Вікіпедія.

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