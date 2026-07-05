Росіянка вкрала пісню "Одна калина" у Софії Ротару і заспівала про любов до РФ

У РФ вчинили як завжди: вкрали в України пісню.

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Софія Ротару співала цю пісню українською / колаж: Главред, фото: instagram.com, Софія Ротару

Коротко:

Яку пісню вкрали росіяни

Як вони її переспівали

У мережі з'явилося відео, на якому мешканка країни-терориста Росії співає пісню Софії Ротару "Одна калина", яку та виконувала українською мовою.

У фіналі приспіву вона змінила текст, заявивши про любов до Росії.

відео дня

Цей трек став прикладом чергового привласнення української музичної культури.

Слова пісні в оригіналі звучать так:

Одна калина за вікном,

Одна родина за столом,

Одна стежка, щоб до дому йшла сама,

Одна любов на все життя,

Одна туга до забуття,

Україна, бо в нас іншої немає!

Тим часом росіянка переспівала пісню у своєму бідному стилі. Так, у її виконанні пісня прозвучала так:

Вона фактично переклала текст, лише наприкінці додала:

"Одну Росію, яку люблю".

У РФ зіпсували пісню Ротару / Скріншот

У коментарях пишуть про традиційні дії Росії - красти й привласнювати все, що створюють українці.

"Не минуло й дня, щоб вони у нас нічого не вкрали, гади", "І ще раз показали, що без України вони - болото, нічого свого ніколи не мали й не матимуть", "А росіяни тільки й вміють, що красти - то унітаз, то пісню", - пишуть у коментарях.

Софія Ротару сама шукала таку пісню / фото: instagram.com, Софія Ротару

Пісня "Одна калина" була написана у 2002–2003 роках композитором Русланом Квінтою та поетом Віталієм Куровським. Софія Ротару особисто попросила авторів створити для неї народний хіт, який став би в один ряд із легендарною "Червоною рутою". Квінта написав музику спонтанно, а текст Куровського зробив композицію культовою. Прем’єра відбулася в березні 2003 року на сольних концертах співачки в Москві.

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Про особу: Софія Ротару Софія Михайлівна Ротару - радянська та українська естрадна співачка (сопрано) та актриса. Лауреат премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Герой України (2002). Національна легенда України (2021).

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